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“Kıbrıs Cumhuriyeti Tarafından Kıbrıslı Türklere Verilen Kimlikler Konusu” Yeniden Gündemde

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Rum basınında bugün yer alan bir haberde “bölücü (ayrılıkçı) eylemlerde bulunan KKTC yetkililerinden Kıbrıs Cumhuriyeti kimliklerinin geri alınmasının, Rum siyasi liderliğini meşgul eden konulardan biri olduğu” öne sürüldü.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:31
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“Kıbrıs Cumhuriyeti Tarafından Kıbrıslı Türklere Verilen Kimlikler Konusu” Yeniden Gündemde

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti Tarafından Kıbrıslı Türklere Verilen Kimlikler Yeniden Gündemde- Dört Milletvekilinin Girişimi ve Ersin Tatar’ın Savundukları” başlıklı haberinde, dört Kıbrıslı Rum milletvekilinin “sahte devleti tanıyan kişilere Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesinin engellenmesi konusundaki önerileriyle yeniden gündeme geldiklerini” yazdı.
DİKO milletvekillerinden Pavlos Milonas konuyla ilgili açıklamasında şunları iddia etti;
“Yasa dışı rejimi herhangi bir şekilde tanıyan kişilere Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından vatandaşlık verilmesini sonlandırmaya çalıştığımız yasa önerisi Meclis birimlerine tekrar sunuldu. Bu yasa önerisi 2019 yılının Kasım ayında sunulmuştu ve İçişleri Komitesi önünde beklemekteydi. Türkiye ve işgal bölgelerindeki sahte hükümet tarafından Maraş’ta yapılmaya çalışılan yeni işgal girişimiyle ilgili gelişmeler ışığında, meclisin yeni oturumuyla birlikte bugün bu öneriyi yeniden gündeme getiriyoruz.”
Önerinin DİKO milletvekillerinden Pavlos Milonas, Zaharias Kulyas ve Hrisanthos Savvidis ile EDEK milletvekillerinden Kostis Efstathiu tarafından imzalandığını yazan gazete, önerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı sıfatının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal altındaki topraklarındaki alt yönetimi tanıyan, bununla ilgili herhangi bir makama sahip olan veya Kıbrıslı Rum bir göçmen/başka bir yasal mülk sahibine ait olan mülkü yağmalayan bir kişiden mahrum bırakılmasını öngördüğünü” iddia etti.
Gazete dört milletvekilinin “Meclisin çalışmaya başlamasıyla birlikte bunun hemen oylamaya sunulmasını ve işgal altındaki toprakların yeniden yerleşime açılmasıyla ilgili Türk planlamaları karşısında güçlü bir mesaj verilmesi için, bunun tüm partilerden tarafından desteklenmesini umut ettiklerini” ekledi.
Gazete haberinin devamında ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, konuya ilişkin Kıbrıs Türk basınına yaptığı açıklamalara yer verdi.

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