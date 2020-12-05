Kıbrıs görüşmeleri için başlangıç noktası aranıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, müzakerelerde görüşmeye nereden başlanacağı konusunda taraflar arasında görüş ayrılığı saptadığı, bu nedenle BM’nin müzakerelere bir başlangıç noktası aramakta olduğu bildirildi.

Fileleftheros, “Başlangıç Noktası Arıyorlar” başlıklı haberinde, Rum tarafı açısından başlama noktasının, Kasım 2019 Berlin görüşmesi ve şu ana kadar varılan yakınlaşmalar olduğunu; Kıbrıs Türk tarafının ise daha önceki çalışmaların silinmesini ve müzakerelere sıfırdan başlanmasını istediğini yazdı.

Kıbrıs sorununda yeni bir çabanın sıfırdan başlamasının “imkansız olduğunu” savunan gazete, diplomatik bir kaynağının, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e gönderdiği mektuplarda içerisinde hareket edilmesini istediği çerçeveyi izah ettiğine dikkat çektiğini ileri sürdü.

Lute’un henüz Türkiye’ye gitmediğine, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 14 Aralıkta görüşeceği bilgisi bulunmasına rağmen henüz görüşme tarihinin belirlenmediğine işaret eden gazeteye göre, 5+1 görüşmenin hazırlıkları ve müzakerelerin bundan sonraki sürecinin şu üç parametre belirleyecek:

1- Prosedürün başlangıç noktası, ki bu noktada taraflar arasında anlaşmazlık var.

2- Prosedürel, yani, ne zaman ve nasıl ilerleneceği, görüşmelerin hangi şekilde yapılacağı ve müzakerelere kimlerin oturacağı, iki mi yoksa daha çok düzeyde mi olacağı, Crans Montana’da olduğu gibi kaç masa kurulacağı.

3- Müzakerelerin yapılabileceği ortam. Yani BM çabalarını dinamitleyebilecek eylemlerden kaçınılması.

Gazete, Anastasiadis’in görüşmeleri sırasında, 5+1 gayrı resmî görüşmeye şartsız katılmaya hazır olduğunu söylemekle birlikte, Türk tarafının bu toplantıya gitmek için şart koşmasına müsamaha göstermeyeceğini Lute’a söylediğini kaydetti.

BM’nin gayrı resmî prosedürel nitelikte görüşmenin olumlu bir sonuç vermesini, yani Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferansta yoğunlaştırılmış müzakereler aşamasına götürebilmesini istediğine işaret eden gazeteye göre, Lute şu anda New York’ta. Türkiye ile görüşmesinin 14 Aralık’ta gerçekleşeceği bilgisi bulunmasına rağmen henüz görüşme tarihi kesinleştirilmiş değil. Lute’un Guterres’e raporunu vermeden önce ikinci kez Kıbrıs’a gelerek iki tarafla görüşmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar 5+1’in ocak ayında da toplanamayabileceğini, şubat ayına sarkabileceğini değerlendiriyor.