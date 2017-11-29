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Kıbrıs karasularını gözetliyor

“Mol Challenger 293 bin metreküp doğal gaz ile Kıbrıs karasularında”

29 Kasım 2017 Çarşamba 13:45
Kıbrıs karasularını gözetliyor
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Sıvılaştırılmış doğal gaz depolamak ve yeniden gazlaştırmak (FSRU) için özel olarak üretilmiş dünyanın en yeni ve büyük gemisi “MOL Challenger”in üç haftadır Kıbrıs karasularında, Greko Burnu ile Apostolos Andredas arasında dolaşmakta olduğu öne sürüldü.

Fileleftheros “Türkiye FSRU’yu Kıbrıs Açığında Bıraktı… Güney Kore’den Getirdiği 293 bin Metreküp Doğal Gaz İle 20 Gündür Dolaşıp Duruyor” başlıklı haberinde, Güney Kore’de inşa edilmiş dünyanın en büyük uzman gemisi MOL Challenger’in, sıvılaştırılmış doğal gaz yükünü  Güney Kore’den alıp

Türkiye’nin, Suriye sınırına yakın Dörtyol Limanı’na gittiğini yazdı.

Gazete, Geminin Kıbrıs açıklarında dolaşma sebebinin, Türkiye’nin iki ay önce verdiği acil siparişi ve bu boyuttaki gemiyi kabule hazır olmaması olduğunu savundu.

Geminin 293 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz yükü ile üç hafta önce Dörtyol Limanı’na ulaştığını ancak bilinmeyen sebeple rotasını Kıbrıs’a çevirdiğini savunan gazete, o günden beridir de Greko Burnu ile Apostolos Andreas arasındaki bölgede “Kıbrıs karasularının sınırlarını gözeterek” tur attığını, geçen hafta da Girne’ye kadar gidip geri döndüğünü yazdı.

Haberde MOL Challenger’in ebatları ve kapasitesiyle ilgili bilgilere de  yer verilirken Türk doğal gaz piyasasının, sıvılaştırılmış doğal gaz ithali açısından; Çin, Kuzey Kore ve Japonya’dan sonra dünya çapında en hızlı gelişen bir piyasa  olduğuna dikkat çekildi. 

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Son Güncelleme: 29.11.2017 14:23
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