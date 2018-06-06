Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96658
ALTIN
189.501
DOLAR
4.5545
STERLİN
6.1002
EURO
5.3631
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı
banner34

Kıbrıs konusu ele alındı

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Hizmetleri Genel Müdürü Maarten Verwey, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü...

06 Haziran 2018 Çarşamba 22:13
Kıbrıs konusu ele alındı

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Hizmetleri Genel Müdürü Maarten Verwey, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Politis ve diğer gazeteler, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Hizmetleri Genel Müdürü Maarten Verwey’in Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le de görüştüğünü yazdılar.

Verwey’in, AB tarafından finanse edilen projelerin ilerleyişi ve ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini ve dün Anastasiadis’le bir araya geldiğini belirten gazete, Anastasiadis’in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmede Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve gerekli reformların uygulanması konularının ele alındığını söylediğini yazdı.

LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKANLARIYLA İNCELEME

Öte yandan Alithia gazetesi, Verwey’in Pazartesi günü, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis ve BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la birlikte “Pedieos potamo”  (Kanlıdere)  paralelinde bulunan yaya-bisiklet yolunda incelemede bulunduğunu yazdı.

Gazete, mimar Atina Papadopulu’nun, söz konusu yaya-bisiklet yolunun ara bölgeye ve Lefkoşa’nın kuzeyine genişletilmesi projesi hakkında gazeteye açıklamada bulunduğunu ve şu an için iki alternatif proje  üzerinde çalışıldığını söylediğini aktardı.

Gazete ayrıca, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı’nın Kanlıdere projesi ve Lefkoşa’ya iki yeni geçiş kapısı açılması konusundaki açıklamalarını da aktardı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Savunma Bakanı Angelidis İsrail’e gidiyor
Rum Savunma Bakanı Angelidis İsrail’e gidiyor
Şilluris yeni İngiliz Yüksek Komiseri'yle görüştü
Şilluris yeni İngiliz Yüksek Komiseri'yle görüştü
Memoranduma imza atacakalar
Memoranduma imza atacakalar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim