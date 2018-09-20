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Kıbrıs Rum tarafı ekim başında Lefke ve Derinya barikatlarının açılması için hazır olacak

Yetkili kaynakların Kıbrıs Haber Ajansı'na ilettiği bilgilere göre, Kıbrıs Rum tarafı, ekim ayı başlarında Derinya ve Lefke barikatlarının açılmasına hazır olacak. Habere göre Lefke’de yapılan çalışmaların ay sonuna kadar hazır olması bekleniyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:49
Kıbrıs Rum tarafı ekim başında Lefke ve Derinya barikatlarının açılması için hazır olacak

KHA’ya ulaşan haberlere göre, iki barikatın açılışı konusunun “Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in 28 Eylül’de New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde ele alınması bekleniyor.

Kıbrıs Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ve Barikatların Açılması Teknik Komitesi Başkanı Sotos Zakheos, bayındırlık dairesi ve teknisyenleri, dün Lefke barikatı bölgesini ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları incelediler.

Barikattan geçenlerin pasaport kontrollerinin yapılacağı alanların hazır olduğu, asfaltlama çalışmalarının yapıldığı, çalışmaların ilerletildiği belirtilirken, kuzeydeki kontrol alanlarının henüz yapılmadığı açıklandı. Güney Kıbrıs'taki barikatların açılması için Lefke bölgesindeki çalışmaların önümüzdeki on gün içinde tamamlanacağı ve teknik açıdan Kıbrıs Rum tarafının her iki barikatı da açmaya hazır olacağı vurgulandı.

Lefke barikatının açılış hazırlıkları konusu bugün Mavroyannis ve Zakheos’un Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yetkili hizmetlerin temsilcileriyle gerçekleştirecekleri görüşmede ele alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Rum TarafıDerinyaAplıçHaber
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