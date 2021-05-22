Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”
11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...

Kıbrıs Sorunu Tartışması

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL arasında milletvekilliği seçimlerine bir hafta kala Kıbrıs sorunuyla alakalı tartışma yaşandığı belirtildi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:38
19 Okunma
Kıbrıs Sorunu Tartışması

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler,  bu yönde yapılan karşılıklı açıklamalara geniş bir şekilde yer verdiler.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun kendisine yönelttiği Kıbrıs sorunundaki tutumuyla alakalı eleştirilere yanıt verdiğini yazdı.

Gazete AKEL’in ise Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarını eleştirmeye devam ederken Anastasiadis’in iktidarda olduğu sekiz yıllık sürede “Kıbrıs’ın bölünmüşlüğe” sürüklendiğini ifade ettiğini belirtti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gazetecilere yaptığı açıklamada, eleştirilere yanıt verdi ve Annan Planı’na atıfta bulunarak ‘evet’i pekiştirmek için hayır diyenin kendisinin olmadığını” söyledi.  

Anastasiadis, AKEL’in bugün önerdiği gibi, Türkiye'nin uzlaşmazlığını kırmak için önerilerle birlikte Kıbrıs sorununu çözme niyetiyle, muhatabı 11.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’la hükümet eden kişinin kendisi olmadığını da anımsattı.

AKEL’in istediği veya takip ettiği süreci izlemesinin mümkün olmadığını söyleyen Anastasiadis, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümünü iki devlet temelinde çözümlenmesini isterken,  BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması için AB ve Avrupa Parlamentosu’nun önerileri, uluslararası toplumun tüm müdahaleleri varken, Türkiye’yi ikna etmenin yolunun atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Anastasiadis, “eğer bunlar siyasi partilerin, Türkiye’nin ortaya koyduğu ‘uzlaşmazlık ve yayılımcılık’ ile ilgili yapmış olduğu analizlerse, kendisinin bu yolu takip etmesinin mümkün olmadığını” belirtti.  

Anastasiadis  “Türkiye’nin pozisyonu iki devlete dayalı çözümse, yasa dışı faaliyetlerini sadece denizle sınırlı kalmıyorsa, Maraş’ın kolonizasyonu ise, BM Genel Sekreterin önüne kabul edilemez öneriler koyuyorsa,  AKEL’in önerisini kabul etmem mümkün değildir” ifadesini de kullandı.

Anastasiadis “οlumlu oyu, doğalgazın ortak kullanımını ve en yakın doğal gaz boru hattının Türkiye’den geçmesini kabul ettiğimi söylemeye gideyim. Müzakere için ne kalacağını sormak istiyorum” şeklinde de konuştu.

AKEL’DEN YANIT

Gazete AKEL’in Anastasiadis’e yönelik yanıtının gecikmediğini belirtti.

Habere göre AKEL, Anastasiadis’e beş yıl boyunca karşısında “çözüm isteyen Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın” oturduğunu anımsattı.

AKEL, Anastasiadis’in Crans Montana başarısızlığının ardından zamanın kullanılmadan geçilmesine olanak sağladığını, herhangi bir özlü inisiyatif üstlenmediğini belirtti.

 Anastasiadis’in selefinden aldığı Kıbrıs sorunun çözümünün sağlanması mirasını-görüş birliklerini- değerlendiremediğini de ifade eden AKEL, kendilerinin çözümden önce doğal gazın müzakere edilmesini hiçbir zaman Anastasiadis’ten istemediklerini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN TUTUMU

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdiklerini yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, konuyla alakalı açıklamasında “Türkiye’nin davranışıyla Avrupa Birliği ile ilişkilerinde olumlu gündem hedefini başarmasını beklememesi gerektiğini” savundu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının da sorulması üzerine Anastasiadis, “barışın, keyfilik ve uluslararası hukukun çiğnenmesi aracılığıyla hüküm süremeyeceğini” belirtti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise açıklamasında, Avrupa’da en büyük gruplardan biri olan Avrupa Halk Partisi üyesi DİSİ’nin, Türkiye ile ilgili Avrupa Parlamentosu önemli kararına sahip olduklarını ve öncülük ettiklerini belirtti.

Neofitu, Avrupa Parlamentosu kararının TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “rahatsız ettiğini” savundu ve “rahatsız olmak istemiyorsa siyasetini değiştirmesi” gerektiğini ileri sürdü.

Neofitu “Türkiye’nin bu davranışıyla Avrupa geleceğine sahip olamayacağını” da savundu.

Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisAkelKıbrıs Sorunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Sınır kapılarından geçişlerin normale dönmesi için ortak zemin bulunamadı”
“Sınır kapılarından geçişlerin normale dönmesi için ortak zemin bulunamadı”
İki kişi tedavi için yurtdışına gönderilecek
İki kişi tedavi için yurtdışına gönderilecek
Güney Kıbrıs’a 24 Saat Dolmadan Toplam 173 Mülteci Geldi
Güney Kıbrıs’a 24 Saat Dolmadan Toplam 173 Mülteci Geldi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim