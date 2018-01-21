Kıbrıs sorunu toplumlar arası temasa indirgeniyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın geçen Çarşamba günü New York BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesinin ardından yapılan görüşmeden, üye ülkelerin Kıbrıs sorununda gelecekte alınacak inisiyatiflere aktif katılma isteğinin ortaya çıktığı iddia edildi.

Fileleftheros’un haberine göre Güvenlik Konseyi üyelerinin gelecekteki Kıbrıs konferansına aktif katılımı Genel Sekreter’e bağlı olacaksa da Rusya, Fransa ve Çin gibi ülkelerin katılımına sıcak bakan Rum yönetimi böyle bir gelişmeyi kabul edecek.

Gazete, Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin temsilcilerinin Çarşamba günü dile getirdiklerinden, “müzakereler yeniden başlarsa Güvenlik Konseyi’nin rol talebinde bulunacağının ortaya çıktığını” savundu.

Habere göre Rusya temsilcisi, geçen haziran ve temmuz aylarında Crans-Montana’da yer alan görüşmelerin “garantiler meselesinden dolayı başarısız olduğunu, güvenliğin garantiler yerine Güvenlik Konseyi tarafından sağlanabileceğini ve Kıbrıs sorununda ortaya çıkacak anlaşmayı benimsemesi gerekeceğinden Güvenlik Konseyi’nin, müdahil olması ve özellikle güvenlik konusunda rol alması gerektiğini” savundu.

Gazete Rus temsilcinin ortaya koyduğu bu görüşe Fransız ve Çin denklerinin destek verdiğini, Amerikalı ve İngiliz temsilcilerin de benzer görüşler ortaya koyduğunu öne sürdü.

İngiliz temsilcinin, Güvenlik Konseyi’nin çabalara ivme katması ve Kıbrıs müzakerelerinde rol alması gerektiğini söylediği belirtilen haberde Amerikalı temsilcinin de Güvenlik Konseyi’nin rolünün önemine işaret ederken, BM Barış Gücü’nün Ada’daki mevcudiyetini –hizmetleriyle yardımcı olduğu mantığı ile- müzakere prosedürüyle bağdaştırdığı kaydedildi.

Gazete Spehar’ın Güvenlik Konseyi daimi üyelerine yaptığı bilgilendirmede, Güvenlik Konseyi üyelerine (15 üye) anlatılanlardan farklı hiçbir şey söylenmediğini, bunun ilgi çekici olduğunu yazdı ancak Rus temsilcinin; “BM Barış Gücü ile ilgili olmadığı gerekçesiyle raporda hidrokarbon aramalarına değinilmemesi gerektiği” vurgusunun daha da ilgi çekici olduğuna işaret etti.

“ADA’DAKİ DURUMU NORMALLEŞTİRECEK İNİSİYATİFLER İÇİN ORTAM HAZIRLANIYOR”

Habere göre Spehar’ın bilgilendirmesi ve ardından üye ülke temsilcilerinin yaptığı konuşmalarda, Barış Gücü’nün polis ayağının güçlendirilmesi gerektiği, bunun, toplumlar arası temasları güçlendireceği dile getirildi.

Bu şekilde Barış Gücü’nün askeri ayağının değerinin düşürüleceği ve zaman içerisinde asker sayısının azaltılıp polis sayısının artırılacağı kaydedilen habere göre “çeşitli ülkeler ve BM arasında, müzakere prosedürünün olup olmadığına bakılmaksızın ‘Ada’daki durumu normalleştirecek” inisiyatifler ileri götürülmesi için ortam yaratılıyor. Bunun da toplumlar arası temaslar ve teknik komiteler aracılığıyla olacağına inanıyorlar.

Gazete bu mantığın Kıbrıs sorununu “istila ve süregelen işgal” değil bir ‘güvensizlik meselesine’, toplumlar arası temasa indirgediğine işaret etti ve “pratikte bu temaslar Kıbrıs sorununun özünü etkilemez ama Türklerin ve bazı üçüncü tarafların öne çıkardığı, Ada’daki sözde gerçeklere işaret eder” ifadesine yer verdi.

Haberde ayrıca Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi kararının 30 Ocak’ta onaylanmasının beklendiği, yayınlanan karar taslağında da Barış Gücü’nün sayısal olarak 802’ye düşürülmesinden söz edildiği vurgulandı. Bu gelişmenin, geçen sonbaharda Ada’yı ziyaret eden uzmanların hazırladığı rapordan sonra cereyan ettiğine dikkat çekildi.