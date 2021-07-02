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Kıbrıs Sorunu ve Unfıcyp’i Görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, önceki gün Rusya’ya giderek Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile görüştüğü bildirildi.

02 Temmuz 2021 Cuma 10:56
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Kıbrıs Sorunu ve Unfıcyp’i Görüştü

Fileleftheros gazetesi, Spehar ile Verşinin’in görüşmesinde Kıbrıs sorunu ile BM Barış Gücü UNFICYP’in adadaki barışın korunmasındaki rolünün ele alındığını yazdı.

Gazete, Rusya’nın Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde UNFICYP ile ilgili duruma dair bilgilendirme talep etmesi üzerine, Spehar’ın Rusya’ya gittiğini kaydetti.

Verşinin ile Spehar’ın adanın geleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu belirten gazete, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre ise “tarafların, müzakere sürecinde daha fazla ilerleme sağlanabilmesine yönelik koşulların oluşturulmasının gerekliliğini ve UNFICYP’in adadaki güvenliğin korunmasında oynadığı rolü teyit ettiklerini” yazdı.

Haberde, açıklamaya göre Rusya’nın mümkün olan her şekilde, Kıbrıs’ta tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası temsiliyeti olan iki toplumlu ve iki kesimli federasyon zemininde adil, bütünlüklü ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasına katkı koymaya devam edeceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Elizabeth Spehar
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