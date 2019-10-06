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“Kıbrıs sorununda çöküş çözümden daha yakın”

06 Ekim 2019 Pazar 14:52
“Kıbrıs sorununda çöküş çözümden daha yakın”

Rumların çoğunluğunun, Kıbrıs sorununda çöküşün çözümden daha yakın olduğunu düşündüğü bildirildi.

IMR şirketinin Simerini gazetesi hesabına, Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üstü 500 kişiyle rastgele telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirdiği ankete göre, Rumların yüzde 79’u, Kıbrıs sorununda çözüm yerine çöküş olacağını düşünüyor.

Ankete göre katılımcıların yüzde 51’i, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümünün Kıbrıs sorunu için yaşayabilir olduğunu, yüzde 48’i ise yaşayabilir olmadığını belirtti.
Katılımcıların yüzde 77’si, iki devletli çözümün her iki tarafın da menfaatine olacağı konusunda olumsuz görüş belirtirken, yüzde 66’sı da, konfederal çözüme karşı çıktı.

Ankete katılanların yüzde 67’si, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Maraş konusunda yapacağını söylediği şeyleri gerçekleştireceğine inandığını beyan ederken, yüzde 68’i de Kıbrıs Türk makamlarıyla işbirliği yapanlara Rum Yönetimi tarafından tedbir uygulanması gerektiğini ifade etti.

Ankette sorulan “Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri takip ediyor musunuz” şeklindeki bir soruya ise, katılımcıların yüzde 17’si “çok yakından”, yüzde 44’ü “yeterince”, yüzde 27’si “az”, yüzde 12’si ise “hiç” yanıtını verdi.

Ankete göre katılımcıların yüzde 26’sı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunu müzakerelerindeki icraatlarıyla tamamen hemfikir olduğunu belirtirken, yüzde 14’ü kesinlikle hemfikir olmadığını beyan etti. Yüzde 31’lik kesim hemfikir olduğunu, yüzde 26’lık kesim hemfikir olmadığını ifade etti, yüzde 3’lük kesim bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasıyla ilgili memnuniyet düzeyi sorgulanan katılımcılar, yüzde 61 oranında memnun olduklarını, yüzde 35 oranında da memnun olmadıklarını ifade ettiler. Yüzde 4’lük kesim ise bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Ankete katılanlara, Maraş’ın açılması halinde, Kıbrıs sorunundaki gidişatın değişip değişmeyeceği de soruldu. Katılımcıların yüzde 26’sı, bu soruya “tamamen değişecek”, yüzde 28’i “yeterince değişecek”, yüzde 17’si “biraz değişecek”, yüzde 29’u da “hiç değişmeyecek” yanıtını verdi.

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RumlarKıbrıs SorunuçözümçöküşAnketGüney KıbrısHaber
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