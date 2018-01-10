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Kıbrıs sorununda eğitimin boyutunu görüştü

Malas, toplantıda, iki toplumdan eğitimciler arasında bir iletişim çerçevesi oluşturulduğuna da dikkat çekti...

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:29
Kıbrıs sorununda eğitimin boyutunu görüştü
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AKEL destekli bağımsız başkan adayı Stavros Malas’ın, Kıbrıslı Türk ve Rum eğitimcilerle dün bir araya geldiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Malas’ın toplantıda yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun önemli bir boyutu olan eğitimin durumunu görmek için yapılan bu toplantının büyük önem arz ettiğini ve bu tür toplantıların sıklıkla yapılmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Malas, öğretmenlerin, pedagogların ve eğitimdeki diğer unsurların, kuşakların vatanın yeniden birleşmesi yönünde bilinçlenmesine önemli katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Malas, toplantıda, iki toplumdan eğitimciler arasında bir iletişim çerçevesi oluşturulduğuna da dikkat çekti.

Barışı ileriye götürecek eğitimin, Kıbrıs sorununun çözümünü beklememesi gerektiğini vurgulayan Malas, geçmişin hatalarının, geleceğin şekillendirilmesinde rol oynamaması gerektiğini ifade etti.
 

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