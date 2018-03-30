"Kıbrıs sorunundaki durgunluk, iki taraf için de kötü"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sosyal içerikli bir yemekte bir araya gelmelerine dair haberler bugünkü Rum basınına da konu oldu.

Fileleftheros gazetesi, “Söylüyor Ama Yapmıyor- Mustafa Akıncı Anastasiadis’le Görüşmeye İlişkin Genel ve Belli Belirsiz Konuşuyor” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşme yapılmasına ilişkin olarak “genel ve belli belirsiz konuştuğunu” iddia etti.

Haberde, Akıncı’nın görüşmenin gerçekleştirilmesi konusunda ‘yarım adım bile’ atmadığı ve Türkiye’nin doğal gaz konusundaki taleplerinin yerine getirilmesinde ısrar ettiği; Rum Yönetimi’nin ise Dışişleri Bakanı aracılığıyla sonuç alıcı görüşmelere hazır olduğunu ilettiği savunuldu.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Erhürman arasında dün yapılan görüşmeden sonra verilen demeçlere atıf yapan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in “taktik ve sorumluluk yükleme oyunları bizi ilgilendirmez” şeklindeki ifadesini de aktardı.

Kendilerini ilgilendirenin, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin perspektifler meydana getirilmesi olduğunu ifade eden Hristodulidis, başarılı bir sonuç için gerçek bir perspektife sahip müzakerelerden söz etti.

Türkiye Milli Güvenlik Konseyi’nin dün yaptığı açıklamanın, MEB içerisindeki gerilimin tırmanmasına işaret edip etmediğine ilişkin soruya karşılık da Hristodulidis, “Türk yaklaşımının tek nedeni, müzakerelerin başlamasını istememeleri. Rum tarafının ve uluslararası toplumun müzakerelerin yeniden başlaması arzusu karşısında bahaneden başka bir şey değil” ifadesini kullandı.

“Hidrokarbon konusunun müzakere masasına konmasının söz konusu olmadığını, bu konunun daha önce ele alındığını ve müzakerelerin bir önceki turundan bununla ilgili bir görüş birliği bulunduğunu” öne süren Hristodulidis, Türk tarafının konuya atıfta bulunmasının müzakerelerin yeniden başlayamamasını örtbas etme amaçlı olduğunu iddialarına ekledi.

Türkiye’nin faaliyetlerinin takip edecek bir mekanizma için Avrupa düzeyinde mutabakata varılıp varılmadığının sorulması üzerine ise Hristodulidis, “28 üye devletin devlet ve hükümet başkanları bu hususta anlaştığı andan itibaren herhangi bir üye devlet herhangi bir zamanda bunu Dışişleri Konseyi veya Genel İşler Konseyinin gündemine getirebilecek” dedi.

“Türkiye’nin tavrının genel olarak takip edilmesine dair ifadenin oldukça olumlu olduğunu” dile getiren Hristodulidis, bunun gelişmelere uygun olarak Rum Yönetimi tarafından değerlendirileceğini ekledi.

Gazete, Hristodulidis’in Meclis Dışişleri Komitesini, yurt dışında yaptığı seyahatler hakkında bilgilendirdiğini de ekledi.

Habere, “Akşam Yemeğiyle İlgili Fırsat Penceresi Açıldı- Akıncı: Görüşme Çok da Uzak Olmayan Bir Tarihte Gerçekleşecek” başlıklarıyla yer veren Alithia ise, Rum hükümetinin yemek konusunda yeni bir şey bilmediğini, ancak müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin hareketlerde bulunduğu konusunda güvence verdiğini yazdı.

Gazeteye göre Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, “yemek konusunda yeni bir şey olmadığını, beklemede olduklarını ve konuyla ilgili olarak BM tarafından bilgilendirildiklerinde ilgili açıklamaların da yapılacağını” söyledi.

Rum hükümetinin dün Kıbrıs sorunundaki durgunluğun hem Kıbrıslı Türkler, hem de Kıbrıslı Rumlar için olumsuz olduğunu ve çözüm teşkil edemeyeceğini yinelediğini de kaydeden gazete, Rum hükümetinin Dışişleri Bakanı Hristodulidis aracılığıyla, müzakerelerin yeniden başlaması için somut eylemlerle çalıştığı güvencesi verdiğini de iletti.

Gazeteye göre Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, mevcut durumun çözüm olmadığına dair pozisyonunun net olduğunu da söyledi.

Hedeflerini başarmak için Türkiye’ye baskı yapılabileceğini ve elle tutulur mesajlar gönderilebileceğini dile getiren Hristodulidis, hareketlerinden bazılarının açıkça bilindiğini, bazılarının ise bilinmediğini söyledi.

Gazete, Hristodulidis’in doğal gaz konusundaki açıklamalarına ise, “Müzakerelerde Doğal Gazı Ele Almıyoruz” başlığıyla yer verdi.

Yemek konusu ile Hristodulidis’in açıklamaları Politis gazetesinde, “Bütün Bunlar Bahane- Dışişleri Bakanı Türkiye’nin Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Dair İsteksizliğinden Şikâyetçi- Akıncı’dan Akşam Yemeğiyle İlgili Şartlar- Anastasiadis’ten İyi Niyet Hareketi İstiyorlar”; Haravgi’de ise “Akıncı: Kapıları Kapamadık- Hristodulidis: Müzakerelerin Yeniden Başlamasına İlişkin Hareketler” başlıklarıyla yer aldı.

