Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114930
ALTIN
169.724
DOLAR
3.9582
STERLİN
5.5661
EURO
4.8821
Sigara kullananlar bu habere dikkat!
Sigara kullananlar dikkat!
Bu haber ebeveynleri şaşkına çevirecek!
Sıra dışı araştırma: Nene ve...
Dizi izlemek için personel arıyorlar!
Tek işleri dizi izlemek!
Boyun, koltuk altı, üst gövde ve göz çevresinde et beni varsa...
Boyun, koltuk altı,ve göz çevresinde...
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!

Kıbrıs sorununun yönetiminde ortak ve üniter çizgi çağrısı

Şilluris, Kıbrıs sorununun yönetiminde ortak ve üniter çizgi çağrısında bulundu ve “milli davada  tezler yeniden tayin edilsin” diyerek, siyasi partilerin işbirliği yapmasını önerdi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:21
Kıbrıs sorununun yönetiminde ortak ve üniter çizgi çağrısı

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Kıbrıs sorununun yönetiminde ortak ve üniter çizgi çağrısında bulundu ve “milli davada  tezler yeniden tayin edilsin” diyerek, siyasi partilerin işbirliği yapmasını önerdi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, EOKA’nın silahlı tedhişe başlamasının (1 Nisan 1955) yıldönümü nedeniyle Pahna köyünde düzenlenen kutlama töreninde konuşan Şilluris, “ülkenin milli varlığının tesisi ve Kıbrıs vatandaşlarının kazanımlarının yinelenmesi için Kıbrıs sorununun çözümü stratejik, metotlu plan ve doğru yönetim gerektirir” dedi, Avrupa Birliği’nin daha aktif müdahil olmasını istedi.

EOKA’nın silahlı tedhişe başlamasından, 63 ve Barış Harekâtı’ndan 44 yıl sonra hâla “milli dava” diye nitelediği Kıbrıs sorununun çözümü için mücadele edilmekte olduğunu söyleyen Şilluris “Kıbrıs sorunu toplumlar arası bir sorun veya etnik çatışma meselesi değildir. Uluslararası barışı ve bölgesel güvenliği tehdit eden uluslararası bir sorundur” iddiasında bulundu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Solomos'tan hâlâ haber yok!
Solomos'tan hâlâ haber yok!
Alithia Gazetesi KTTO’nun raporunu yorumladı
Alithia Gazetesi KTTO’nun raporunu yorumladı
“Kıbrıslı Türklerle bir arada yaşamak için müzakerelere odaklanmalıyız"
“Kıbrıslı Türklerle bir arada yaşamak için müzakerelere odaklanmalıyız"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim