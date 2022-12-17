Kıbrıs sorunuyla ilgili Ocak ayında “üç randevu”

Fileleftheros gazetesi: “Ocak Ayının Üç Randevusu” başlığı altında verdiği haberinde, Ocak ayında Kıbrıs sorununa ilişkin özlü olmayan kısmi bir hareketlilik beklendiğini yazdı.

Gazete, 2023 yılına girildiğinde ilk gerçekleşecek olayın BM Genel Sekreterinin UNFICYP raporunun olduğunu, bu raporun, Yeşil Hat’ta yaşanan gelişmeler ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Rum Yönetimi’nin tepkisini çeken açıklamaları sonrasında yayınlanacak olmasının ayrı bir önem içerdiğini savundu.

UNFICYP raporunun daha sonra, yine Ocak ayı içerisinde BM Güvenlik Konseyi’nde tartışılacak olmasının da ikinci önemli olay olacağını vurgulayan gazete, son olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sosyal nitelikli bir yemekte biraraya gelmelerinin üçüncü gelişme olacağını öne sürdü.

Gazete, Tatar-Anastasiadis yemeğinin, Güney Kıbrıs’ta 5 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinin arifesinde, Ocak ayı sonunda gerçekleşeceği iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun geçtiğimiz Çarşamba günü Stewart’la bir görüşme gerçekleştiğini de hatırlatan gazete, Olgun ile Menelau’nun da 2022’deki son görüşmelerini önümüzdeki hafta gerçekleştirmelerinin beklendiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Stewart’ın ise Perşembe günü Noel tatili için adadan ayrılacağı belirtilen haberde, Ocak ayında ise UNFICYP raporu ve iyi niyet misyonu görüşmelerine katılmak için New York’a gideceği ifade edildi.

Gazete, Stewart’ın adadan ayrılmadan önce Tatar ve Anastasiadis’le herhangi planlanmış bir görüşmesinin olmadığını da savundu.