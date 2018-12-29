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Kıbrıs'ta Gaz tankeri patladı: Yaralananlar var

29 Aralık 2018 Cumartesi 13:28
Kıbrıs'ta Gaz tankeri patladı: Yaralananlar var

Zygi kıyı şeridinde meydana gelen gaz tankerinin patlamasıyla meydana gelen yangında yaralanmalar olduğu bildiriliyor.

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Zygi kıyılarına demirleyen bir gaz tankeri, bu sabah gemide meydana gelen bir patlamanın ardından ateş aldı. Patlama ticari geminin dikkat çekici bir şekilde eğilmesine neden oldu.

Yerel haberlere göre, Malta bandralı tankerin, Larnaka bölgesindeki Maroni topluluğuna yakın olan Zygi yakınlarında, saat 9: 30'da bir patlamanın duyulduğu bildirildi.

Raporlar ayrıca, gaz tankeri devrilme belirtileri gösterdiğini ve Yetkililer Tankerin Zygi'deki bir balıkçılık iskelesine çekilmek zorunda kalacağını ve tankerin bulunduğu yerde su alma ve batma tehlikesi yaşadığını belirtti. Mürettebat üyelerinin yaralandığı ve tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Patlamanın nedeni bilinmiyor

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Anahtar Kelimeler:
Gaz Tankeri
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