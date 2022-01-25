Kıbrıs'ta sarı alarm verildi

Fileleftheros gazetesi, “Elpis Dişleri Gıcırdatıyor – Bu Akşam En Soğuk Gece” başlığı altında duyurduğu haberinde, “Elpis” isimli soğuk hava dalgasının Kıbrıs ve bölgede etkisini yoğun şekilde sürdürdüğünü, bu gece en soğuk gecelerden birinin yaşanmasının beklendiğini yazdı.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin yoğun yağış konusunda sarı alarm verdiğini hatırlatan gazete, soğuk hava kütlesinin Perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini de vurguladı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, soğuk hava koşulları sebebiyle özellikle Mağusa bölgesinde tarım arazilerinde zararlar oluştuğunu aktardı.

Habere göre, AKEL Milletvekili Yannakis Gavriil, Rum hükümetinin, soğuk hava ve kar yağışından etkilenen bölgelerde acil zarar tespiti yapması gerektiğini belirtti.