Künye
Kıbrıs 9
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!

Kıbrıs'ta sarı alarm verildi

Rum basını, “Elpis” olarak isimlendirilen soğuk hava dalgasının ada genelinde etkisini sürdürdüğünü, bu gece ise en soğuk gecelerden birinin yaşanmasının beklendiğini yazdı.

25 Ocak 2022 Salı 13:46
1142 Okunma
Kıbrıs'ta sarı alarm verildi
banner108

Fileleftheros gazetesi, “Elpis Dişleri Gıcırdatıyor – Bu Akşam En Soğuk Gece” başlığı altında duyurduğu haberinde, “Elpis” isimli soğuk hava dalgasının Kıbrıs ve bölgede etkisini yoğun şekilde sürdürdüğünü, bu gece en soğuk gecelerden birinin yaşanmasının beklendiğini yazdı.
Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin yoğun yağış konusunda sarı alarm verdiğini hatırlatan gazete, soğuk hava kütlesinin Perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini de vurguladı.
Öte yandan Haravgi gazetesi, soğuk hava koşulları sebebiyle özellikle Mağusa bölgesinde tarım arazilerinde zararlar oluştuğunu aktardı.
Habere göre, AKEL Milletvekili Yannakis Gavriil, Rum hükümetinin, soğuk hava ve kar yağışından etkilenen bölgelerde acil zarar tespiti yapması gerektiğini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta günlük Covid-19 verileri açıklandı
Güney Kıbrıs'ta günlük Covid-19 verileri açıklandı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 82 bin 187 test yapıldı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 82 bin 187 test yapıldı
Paralimni Gölü’nde Bir Flamingo Kurşun Zehirlenmesi Nedeniyle Öldü
Paralimni Gölü’nde Bir Flamingo Kurşun Zehirlenmesi Nedeniyle Öldü
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim