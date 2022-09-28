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Kıbrıs Türk malları, yasadışı kiralayanların elinden alınıyor

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Kıbrıslı Türklerin Güney’de bıraktığı malların idaresi için bakanlığı bünyesinde kurulan “Kıbrıs Türk Mallarını İdare Dairesi”nden çok düşük fiyata kiralanan malların, üçüncü şahıslara yüksek meblağlarla kiralandığını, son 5 yıl içerisinde bu nedenle 289 malın kiracılardan geri alındığını açıkladı.

28 Eylül 2022 Çarşamba 10:33
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Kıbrıs Türk malları, yasadışı kiralayanların elinden alınıyor



Politis’in haberine göre Nuris, bir soru önergesi üzerine Rum meclisine gönderdiği 14 Eylül 2022 tarihli yazılı açıklamasında, kira sözleşmesi ihlallerini, yeniden kiralamalarda sözleşme yapılmadığından kanıtlamakta güçlük çektiklerini kaydetti.

Nuris’in cevap mektubunda, kira sözleşmesinin ihlalinin sözleşmenin otomatikman iptal edilmesi ile sonuçlanmadığı, öncesinde, kurallara 30 gün içerisinde uyulması ile ilgili uyarı mektubu gönderildiği, süre sonunda sözleşmenin iptal edilerek malın geri alındığı kaydedilirken, ihlalci aleyhine tazminat açılmasına dair bir politika olmadığı eklendi.

Nuris, kısa süre önce Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin, yeniden kiralama konusunda cezai suç işlenip işlenmediğini belirlemek üzere cezai kovuşturma hükmü verdiğini de belirtti.

Haberde yerel yönetimlere (belediye ve muhtarlık), üçüncü şahıslara kiralama yetkisiyle talep görmeyen işyeri niteliğinde Kıbrıs Türk malı kiralandığı bilgisi de verildi.

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