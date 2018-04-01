"Kıbrıs Türk tarafının niyetinin ne olduğunu görmek için düzenlendi"

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Başkanlığı’nın BM’yi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, yemek önerisini kabul ettiği ve yemek için 16 Nisan tarihinin belirlendiği konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuşan Prodromu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın evinde yer alacak olan yemek için herhangi bir gündem maddesi belirlenmediğini ve yemeğin, “Kıbrıs Türk tarafının niyetinin ne olduğunu görmek için düzenlendiğini” söyledi.

Prodromu, meselenin, iki liderin aralarında tartışarak, diyaloğun nasıl yeniden başlayabileceğini görmek olduğunu ve her şeyin 16 Nisan’da sona ermeyeceğini; ikinci ve üçüncü buluşmanın da gerçekleşebileceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının yemekte, doğalgaz için komite oluşturulmasını müzakerelerin yeniden başlaması için önkoşul olarak sunmasının, müzakereler için istekli olunmadığı manasına geleceğini iddia eden Prodromu, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini ve yeni parametrelerle takvimler olması halinde, müzakerelerin gerçekleşemeyeceğini ifade etti.

FOTİU: “HAZIRIZ”

Gazete devamla, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, Rum Hükümeti’nin diyaloğa hazır olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Fotiu, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki “kışkırtıcı faaliyetlerinin”, Rum Hükümeti’ni endişelendirmediğini ve stratejilerinde değişikliğe neden olmadığını kaydederek, Rum tarafının, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.