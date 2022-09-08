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Kıbrıs Türk taşınmazı sahibi olanların listesi bekleniyor

Güney Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk taşınmazlarının idaresinden sorumlu birimleri çalışan ve yetkililerinin, kendilerine veya yakın akrabalarına Kıbrıs Türk mallarını kullandırttığı şeklindeki iddialar sonrasında, Kıbrıs Türk taşınmazı sahibi olan kişilerin isimlerinin yer aldığı listenin Rum Meclisi’nin ilgili komitesine gönderilmesi bekleniyor.

08 Eylül 2022 Perşembe 11:49
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Kıbrıs Türk taşınmazı sahibi olanların listesi bekleniyor


Fileleftheros gazetesinin “Kıbrıslı Türklerle İçten Al Ver” başlığı altında verdiği haberde, Rum “Kıbrıs Türk Taşınmazları İdaresi” çalışanları ile bölgelerde Kıbrıs Türk taşınmazlarının kimlere verilebileceğine karar veren danışman komiteleri üyelerinden bazılarının, Kıbrıs Türk taşınmazlarının kendilerine veya akrabalarına verilmesini sağladıklarına ilişkin iddiaların gündemdeki yerini koruduğunu yazdı.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un, “Kıbrıs Türk Taşınmazları İdaresi Birimi” müdüründen, Kıbrıs Türk taşınmazı kullanan çalışanları olup olmadığına dair bir liste göndermesini talep etmesi ve bazı çalışanların bilgi vermeyi reddetmesinin ardından konunun kamuoyunun gündemine geldiğini belirten gazete, birim müdürünün dün göndermesi beklenen söz konusu listeyi hazırlamak için süre talep ettiğini aktardı.

Gazete, birim müdürünün söz konusu listeyi Cuıma günü meclise göndermeyi taahhüt ettiğini belirtirken, Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımında suiistimaller olduğu konusunda Rum Sayıştay tarafından 2014 yılında hazırlanmış bir rapor olduğunu da vurguladı.

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