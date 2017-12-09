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Kıbrıs Türk taşınmazında rüşvet iddiası

abancı uyruklulara para karşılığı pasaport verilmesi suçlamalarıyla ilgili soruşturmaya Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin bir şikayetin daha eklendiği bildirildi.

09 Aralık 2017 Cumartesi 17:10
Kıbrıs Türk taşınmazında rüşvet iddiası
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Rum İçişleri Bakanlığı’nın bir çalışanı ile sivil iki kişi hakkında yürütülen, yabancı uyruklulara para karşılığı pasaport verilmesi suçlamalarıyla ilgili soruşturmaya Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin bir şikayetin daha eklendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yabancı kişilere para karşılığında “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu verme vaatlerinde bulunan üç şahıstan biri hakkında, Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımıyla ilgili da şikayette bulunulduğunu yazdı.

Gazete, Baf’ta bir kadının dün Rum polisine giderek, şahıslardan birinin kendisine, Baf’taki bir Kıbrıs Türk dükkanını yeniden alabilmesi için para karşılığı, bizzat Rum İçişleri Bakanı’na arabuluculuk yapmayı teklif ettiğini aktardı.

Habere göre Rum polisinin soruşturması sürüyor.

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