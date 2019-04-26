Kıbrıs’ı sarsan seri cinayet: "İngiltere'den 5 uzman geliyor"

Tüm Rum gazeteleri habere cinayet kurbanlarının fotoğraflarıyla birlikte manşetlerinden geniş bir şekilde yer verirken, Fileleftheros gazetesi de “Dehşet Yedi Kişiye Ulaştı” başlıklı manşet haberinde, RMMO subayı seri katil Nikos Metaksas’ın, “Kıbrıs” şartları açısından eşi benzeri görülmemiş ve insan aklına sığmayan korkunç ifşaatlarda bulunduğunu yazdı.

Metaksas’ın 2016’dan bu yana Güney Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren yabancı uyruklu kadınları öldürmeye başladığını yazan gazete, Metaksas’ın 6 cinayeti işlediğini; 6 yaşındaki kız çocuğunu öldürdüğünü ise kabul etmediğini, fakat cesedini bir gölete attığını kabul ettiğini kaydetti.

Rum polisi için cinayetlerin sayısının 7 olduğunu belirten gazete, Metaksas’ın dün dört diğer kişiyi; bir anne ile 8 yaşındaki kızını, Maricar Valtez Arquila’yı aynı zamanda kökenini hatırlamadığı fakat Hintli veya Nepalli olduğunu tahmin ettiği başka bir kızı öldürdüğünü itiraf ettiğini belirtti.

Metaksas’ın suç eylemlerinin, Romanyalı bir kadını ve kızını kaçırıp en sonunda öldürdüğü 2016 yılında başladığını yazan gazete, Metaksas’ın o günden buyana durmak bilmediğini ve tümü yabancı uyruklu masum kadınları istifini bozmadan evine götürdüğünü ve kadınları boğduktan sonra da cesetleri Mitsero maden ocağının etrafındaki bölgelere “attığını” ifade etti.

Metaksas’ın, kurbanlarının cesetlerini, askeri görevinden ötürü çok iyi bildiği bir bölge olan Mitsero maden ocağı çevresindeki kuyulara ve göletlere attığına işaret eden gazete, Metaksas’ın kurbanlarının isimlerini şöyle sıraladı:

“37 yaşındaki Mary Rose Tiburcio, 28 yaşındaki Arian Palanas Lozano, 30 yaşındaki Maricar Valtez Arquiloa, kimliği belli olmayan Nepalli veya Hintli bir kadın, Livia Florentina Bunea ile 8 yaşındaki kızı Elena Natalia Bunea ve Mary Rose’un yaşındaki kızı Sierra Graze Seucalliuc.”

Metaksas’ın 6 yaşındaki Sierra’yı öldürdüğünü kabul etmediğini, fakat Sierra’nın cesedini Ksiliatu göletine attığını kabul ettiğini yazan gazete, Nepalli veya Hintli olduğu düşünülen kadının cesedinin ise dün Orunda’ya bağlı (Ksinthu atış alanı yakınlarındaki) “Kambos tu Milu” bölgesindeki bir kuyudan çıkarıldığını ve Metaksas’ın bahse konu kişiyi geçtiğimiz yaz öldürdüğünü itiraf ettiğini belirtti.

Gazete Metaksas’ın, Romen kadın ve kızı ile Maricar Valtez Arquilola’nın cesetlerini ise, Mitsero maden ocağı karşısındaki bir noktaya aynı zamanda gölete attığını itiraf ettiğine de yer verdi.

35 yaşındaki RMMO subayı Metaksas’ın, dün sabah Maricar cinayetiyle ilgili olarak mahkemeye sevk edildiğini ve Metaksas’ın ilk önce bu cinayeti kabul etmediğini yazan gazete, ancak Metaksas’ın tasarrufunda kendisini suçlayan unsurlar bulunduğunu belirtti.

Şu ana kadar üç cesede ulaşılan bu eşi benzeri görülmemiş davaya yardımcı olmak için, İngiltere polisinden beş uzmanın adaya geleceği de haber verildi.

Rum polisinin, 5 Ekim 2016’da, Livia Florentina Bunea ile 8 yaşındaki kızı Elena Natalia Bunea’nın kaybolduğunu açıkladığı zaman bu kişilerin bir seri cinayetin ilk kurbanları olduklarından hiç kimsenin şüphelenmediğini yazan gazete, anne ile kızının 30 Eylül’de Ay. Pavlo’daki evlerinden kaybolduklarını kaydetti.

Anne ile kızının bulunması için çeşitli faaliyetlerde bulunulduğunu belirten gazete, fakat anne ile kızın isimleri ve fotoğraflarının garip bir şekilde Rum polisinin kayıp kişiler listesinde bulunmadığına vurgu yaptı.

“ÖLDÜRDÜ VE MİLLİYETİNİ DE UNUTTU”

Gazete “öldürdü ve milliyetini de unuttu” ara başlığıyla yayımladığı haberinde ise, Nikos Metaksas’ın dün, hiç kimse tarafından kayıp olduğu bildiriminde bulunulmayan bir kadını boğduğunu itiraf ettiğini de yazdı.

Metaksas’ın kadını geçtiğimiz yaz boğduğunu, cesedini ise Orunda’daki Ksinthu atış alanı yakınlarındaki bir kuyuya attığını bildiren gazete, Metaksas’ın dün cesedin olduğu yeri gösterdiğini ve kuyunun dibinde kadının tamamen çürümüş cesedinin bulunduğunu kaydetti.

Cesedin tanınmaz halde olması nedeniyle, cesede DNA metoduyla kimlik tespiti yapılacağını yazan gazete, Metaksas’ın polise yalnızca kadının Nepalli veya Hintli olduğunu söylediğini iletti.

Gazete Metaksas’ın Romen kadın ve kızını, ayrıca Maricar Valtez’in cesedini attığını söylediği ve küçük bir göletin bulunduğu Mitsero maden ocağının karşısındaki bir noktada, bugün araştırmaların başlayacağını da aktardı.

Gazete iç sayfadan “Canavar 7 Kurbanda Durdu- İngiltere’den Beş Uzman- Mitsero’daki Araştırmalar Tamamlandı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde ise, habere geniş yer ayırdı.

Metaksas’ın, ifadesini vermeyi bitirmesinin ardından, başka cinayet işlemediğini söylediğini ileten gazete, Mitsero maden ocağındaki gölette yapılan araştırmaların, başka bir ceset daha bulunmadan tamamlandığını da yazdı.

Rum polisinin, Mitsero maden ocağındaki gölette, biri Mary Rose olduğu kesinleşen, diğeri de muhtemelen Arian Palanas’a ait olduğu düşünülen iki cesedin dışında, gölette başka cesetler tespit edilmesine dair çabalarının sonuç vermediğini yazan gazete, böylece en baştan bu yana polise “gölette başka ceset bulamayacaksınız” diyen Metaksas’ın teyit edildiğini aktardı.

Metaksas’ın geçtiğimiz gün Filipinli Maricar Valtez Arquiola cinayetiyle ilgili olarak da tutuklandığını ve Metaksas’ın 13 Aralık 2017 tarihinden bu yana kayıp olan kadınla 12 Aralık’ta görüştüğünü kabul ettiğini de yazan gazete, Maricar’in kaçırılması ve öldürülmesiyle ilgili suçların araştırılmasının başlangıç aşamasında olduğunu, çünkü bunun çok ciddi bir davadan ibaret olduğunu kaydetti.

Şu ana kadar konuyla ilgili beş ifade alındığını ve 60’tan fazla ifade daha alınmasının beklendiğini belirten gazete, buna paralel olarak Metaksas’ın evinde ve iki aracında da yeniden incelemeler yapılacağını belirtti.

Gazete Metaksas’ın dün mahkeme huzuruna avukatsız çıktığını da iletti.

İNGİLTERE’DEN BEŞ UZMAN

Davanın araştırılmasına katkıda bulunmak için İngiltere’den beş uzmanın 29 Nisan’da adaya geleceğini de bildiren gazete, bu uzmanlar arasında adli tabip, klinik psikolog, bu tarz cinayetlerde tecrübe sahibi olan özel danışman, ciddi suçlar konusunda tecrübeli özel bir dedektif ve karmaşık davalarla ilgili özel bir uzmanın yer aldığını bildirdi.

İngiliz uzmanların, Rum Polis Genel Müdürlüğü’nün talebinin ardından geleceği kaydedildi.

Mitsero maden ocağındaki göletteki çalışmaların, herhangi yeni bir şey bulunmadan dün tamamlandığını da yineleyen gazete, dikkatlerin şu an Ksiliatu’daki “Memi” göletine çevrildiğini belirtti.

“EĞİTİMLİ BİRİ…”

Politis gazetesi ise “Yedi Masum Can İçin Ağıt ve Öfke- Nikos Metaksas’tan 2016 ve 2018’deki Üç Cinayet İçin İtiraf- Merhametsiz Bir Şekilde Yedi Can Aldı” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, çalışma arkadaşlarının, Metaksas’ın eğitimli bir kişi olduğunu, soruşturma yöntemlerini aynı zamanda sorgu memurlarına nasıl davranması gerektiğini bilen bir kişi olduğunu söylediklerini de yazdı.

“TECAVÜZ SUÇLAMASI…”

Gazete “2017 Yılında Tecavüz Suçlaması” ara başlıklı haberinde ise, Filipinli bir ev hizmetlisinin, yedi cinayetin zanlısı 35 yaşındaki Metaksas tarafından 2017 yılında tecavüze uğradığı konusunda geçtiğimiz günlerde polise, olayın çok sonrasında ifade verdiğini de kaydetti.

Gazete 2017 yılından bu yana kayıp olan Filipinli Maricar Valtez Arquiola’nın annesinin Kıbrıslı Rum işvereninin de gazeteye açıklamada bulunduğunu ve “yapılması gerekenlerin en baştan yapılması halinde, bazı cinayet kurbanlarının kurtulabileceğini” söylediğini de ekledi.

Alithia gazetesi de siyah renk olarak yayımladığı ve “Tanrım! Neden?” başlığını attığı manşet haberinde konuya geniş yer ayırdı.

Gazete iç sayfalardan da geniş yer ayırdığı haberinde, 35 yaşındaki RMMO subayı seri katilin faaliyetlerinin ortaya çıkmasının ardından, Rum Yönetimi makamlarının, henüz resmi olarak görevinden açığa alınmamış olsa da, Metaksas’ın maaşını kestiklerini belirtti.

Gazete Rum Polis Derneği’nin de bir açıklama yaparak, Rum Meclisinin kayıp kişilerle ilgili durumların araştırılması konusunda, telefon gizliliğinin kaldırılmasına müsaade edecek yasaya iki kez hayır dediğini belirterek, mevzuatın ellerini bağladığını ifade etti.

Haravgi gazetesi de “İstifa Etmeniz İçin Daha Kaç Cinayet Lazım?” başlıklı manşet haberinde ve iç sayfadan da yer verdiği haberinde, Rum Adalet Bakanı ile Polis Genel Müdürü’nün kurbanlardan kaçıyla ilgili sorumluluk alacakları sorusunu sordu.