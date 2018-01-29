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Kıbrıs’ın cüce fil ve hipopotamları

Güney Kıbrıs’taki Ay. Napa bölgesine, 3 milyon yıl önce cüce fillerin ve hipopotamların geldiği belirtildi.  

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:07
Kıbrıs’ın cüce fil ve hipopotamları
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Güney Kıbrıs’taki Ay. Napa bölgesine, 3 milyon yıl önce cüce fillerin ve hipopotamların geldiği belirtildi.  

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ın Cüce Hipopotamları” başlıklı haberinde, Akdeniz’in çok eski yıllarda çamurlu, sığ ve yürüyerek geçilebilen bir deniz olduğunu, bu nedenle Ay.Napa’ya, Mısır’dan cüce fillerin ve hipopotamların geldiğine inanıldığını yazdı. 

Gazete 2005 yılında Ay.Napa’ya hakim olan yüksekliklerde Kavo Greko’nun güneybatısındaki arkeolojik kazıların, 75 bin yıl önce Ada’da yaşadığı düşünülen cüce fil kafatasını gün yüzüne çıkardığını belirtti. 

Gazete bu önemli keşfin, 1903 yılında bu iki memelinin Kıbrıs’ta yaşadığına ilişkin tarihsel kayıtlarla ilişkilendirildiğini belirtti.  

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