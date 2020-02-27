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Kıbrıs’ın güneyinde 3 kişi ‘koronavirüs şüphesi’ ile hastaneye başvurdu

Kıbrıs'ın güneyinde 3 kişi 'koronavirüs şüphesi' ile hastaneye başvurdu, söz konusu şahısların koronavirüs taşımadığı açıklandı.

27 Şubat 2020 Perşembe 12:08
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Kıbrıs’ın güneyinde 3 kişi ‘koronavirüs şüphesi’ ile hastaneye başvurdu

Kıbrıs’ın güneyinde 3 şahıs dün koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Karantina altına alınan 3 şahsın, geçtiğimiz hafta İtalya’da olduğu ve koronavirüs taşıyan kişilerle de iletişimde bulunduğu söylendi.

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran şahısların test sonuçlarının negatif çıktığı söylenirken Rum Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamada şahısların 14 gün hastanede özel odada tutulacağı belirtildi.

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran şahısların test sonuçlarının negatif çıkmasına ve koronavirüs taşımadıkları açıklanmasına rağmen kişilerin 14 gün tedbir amaçlı hastanede bekletileceği bildirildi.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou’nun olayla ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde:  Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya seyahat eden ve koronavirüs taşıdığı teyit edilen kişilerle temasa geçen üç kişi muayene edildi. Söz konusu şahısların test sonuçları negatif çıktı. Fakat protokol tarafından öngörülen şekilde 14 gün boyunca hastanede karantina altında kalacaklar.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCorona
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