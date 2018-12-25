Kıbrıslı Rum aileden Yenişehir'deki arazi konusunda yalanlama

Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde bulunan arazinin hak sahibi olduğunu ileri süren Rum ailenin, “Halkın Sesi” gazetesinde yer alan “arazinin satılması” konusunda Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ailesiyle anlaşmaya vardığı iddiasını yalanladığı belirtildi.

Politis gazetesi “İşgal Altındaki Yenişehir’deki Arazi İçin Yalanlama - Hak Sahipleri “Halkın Sesi”nin Yayınına Yanıt Verdi, Denktaş Ailesiyle Anlaşma Yapılmadı” başlıklı haberinde, üç kardeşin akrabasının, Politis gazetesine konu hakkında yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.



Aile yakını, bir aracının, yaklaşık bir yıl önce, kendilerine, öğrenci yurdu yapma niyeti bulunan bir Amerikan şirketinin araziye ilgi gösterdiğini söylediğini belirtti. Aile yakını, “Kıbrıs Türk gazetesinin yayınına karşın, bölgenin askeri olmadığını” da ifade etti.

Alıcının, kimliği konusunda ve bunun Denktaş ailesiyle bir bağlantısının olup olmadığına ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını ifade eden hak sahipleri, Halkın Sesi gazetesinin yazdığı gibi satışın hiçbir zaman yapılmadığını ve de para transferinin bulunmadığını belirtti.