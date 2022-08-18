Kıbrıslı Rum mağaza sahipleri KKTC’den alışverişlerden şikâyetçi

Alithia gazetesinin “İşgal Bölgeleri, Elektrik, Kiralar Mağazaları Vuruyor” başlıklı haberine göre Kursaris, bu dönem Rum tarafındaki mağazalarda yaşanan hareketliliğe değinerek, iki olumlu duruma dikkat çekti.

Bunlardan birincisinin koronavirüs pandemisiyle ilgili bazı sıkı tedbirlerin kaldırılması ve bunun sonucunda insanların dışarı çıkmaya başlaması olduğunu belirten Kursaris, ikinci unsurun da 2022 yılının ilk 8 ayındaki turist gelişlerinin 2019 yılındaki toplam varışların yüzde 80’ine ulaşması olduğunu ifade etti.

Diğer bir taraftan devam eden artış dalgası ve elektrik faturaları gibi olumsuzluklar bulunduğunu da dile getiren Kursaris, hükümetin artışın sübvanse edilmesiyle ilgili açıklamasının yetersiz olduğunun ortaya çıktığını çünkü çok küçük bir tüketici grubunu kapsadığını ifade etti.

Kursaris, elektrik faturalarındaki yüksek fiyatlar yüzünden tüketimin, tüketicilerin psikolojisinin aynı zamanda işletmelerin etkilendiğini de kaydetti.

Artışların ötesinde akaryakıt fiyatlarında ise göreli bir düşüş olduğunu, ancak taşımacılık fiyatları ile hammadde fiyatlarındaki artışların ise sürdüğünü dile getiren Kursaris, bunun yanında kuzeyden yapılan alışverişlerle ilgili durumun ise endişe verici boyutlara ulaştığını kaydetti.

Kursaris “Yeşil Hat Tüzüğü'nün KKTC’den günde 260 Euro’luk alışveriş yapılmasıyla ilgili maddesi yanı sıra Güney Kıbrıs’taki pahalılıkla birlikte sınır kapıları ve geçiş noktalarında kontroller yapılmamasının tüketicileri Kuzey Kıbrıs’a ittiğini” öne sürdü.

Kursaris, Kıbrıslı Rum tüketicilerin KKTC’den akaryakıt aldıklarını, KKTC otellerinde rezervasyonlar yapıldığını, aynı zamanda kuzeydeki kuaför ve dişçilik hizmetlerinin de kullanıldığını belirtti.

Kiralardaki artışlarla ilgili olarak da endişe belirten Kursaris, arzın büyük olmasına, bir diğer ifadeyle birçok boş dükkan olmasına rağmen, kiraların endişe verici şekilde yükselişte olduğunu belirtti.

Özellikle Baf’ta ve Mağusa’nın güneyinde neredeyse 700 bin Rus ve Ukraynalı turistin kaybedildiğini ve bunun başka piyasalarla karşılanmasının mümkün olmadığını da dile getiren Kursaris, bunun sonucunda bu bölgelerde problemler olduğunu ekledi.

-Geçişlerle ilgili haber Rum basınında

Öte yandan sınır kapılarından geçişler konusunda Kıbrıs Türk basınında yer alan haberler, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Fileleftheros habere “Kıbrıslı Rumlardan 2022 Yılında İşgal Bölgelerine Bir Buçuk Milyondan Fazla Geçiş”, Haravgi “Kıbrıslı Rumlardan Sınır Kapılarından Bir Buçuk Milyondan Fazla Geçiş”, Politis ise “Kıbrıslı Rumlar Sınır Kapılarını İşgal Etti- Sınır Kapılarındaki Geçişlerle İlgili Görüntü Topyekûn Değişti- 2006’dan Bu Yana İlk Kez Kıbrıslı Rumlar Kıbrıslı Türklerden Fazla” başlıklarıyla geniş yer verdi.