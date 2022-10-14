Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kokainle yakalandı!
Kokainle yakalandı!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Eski eşinin evini soydu!
Eski eşinin evini soydu!
banner107

Kıbrıslı Rumlar tüp bebek için KKTC'de

Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nin dünkü toplantısında, doğurganlık konularının yanı sıra tüp bebek konusu ve tüp bebek için KKTC'ye geçilmesi konularının ele alındığı belirtildi.

14 Ekim 2022 Cuma 10:36
69 Okunma
Kıbrıslı Rumlar tüp bebek için KKTC'de



Politis gazetesi “Kıbrıslı Rum Kadınla Tüp Bebek İçin Kuzeydeki Topraklarda” başlıklı haberinde Rum Meclisi Sağlık Komitesi tarafından ele alınan konulara yer verdi.

Habere göre, Κlinik Laboratuvar Şefi Karolina Stilyanu, tüp bebek konusuna değinerek, şu anda bir tüp bebek döngüsü için 2 bin 500 Euro hibe verilirken devletin dört denemeye kadar sübvansiyon verdiğini de ifade etti.

Dr.Mihalis Anastasiadi ise yaptığı açıklamada, KKTC’deki tüp merkezlerine yönelik eleştirilerde bulundu. Anastasiadi, KKTC’deki tüp merkezlerinde “cinsiyet seçimine yalnızca izin vermekle kalmayıp, aynı zamanda bazı durumlarda bunun ileriye götürüldüğünü" ve "uygulamaların yanlış olduğunu" savundu.

Gazete, KKTC’ye tüp bebek için gidilmesi nedeninin, maliyetin, Güney Kıbrıs’taki benzer bir uygulamanın maliyetinin yarısına denk gelmesi olduğunu belirtti.

Gazete, dünkü toplantı sırasında yumurta satışı ve Ukrayna’dan olan taşıyıcı annelere ilişkin şikayetler ele alınırken bu konuların yetkili birimler tarafından araştırılmasının da istendiğini yazdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Rum basınında AEK-Fenerbahçe maçı için yazılanlar
İşte Rum basınında AEK-Fenerbahçe maçı için yazılanlar
Anastasiadis: “Ukrayna’ya silah göndermek niyetinde değiliz”
Anastasiadis: “Ukrayna’ya silah göndermek niyetinde değiliz”
78 yaşındaki dede, hintkeneviri yetiştirmekten tutuklandı
78 yaşındaki dede, hintkeneviri yetiştirmekten tutuklandı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim