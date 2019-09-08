Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

Kıbrıslı Rumların yazda KKTC’ye geçişlerinde artış

08 Eylül 2019 Pazar 14:59
Kıbrıslı Rumların yazda KKTC’ye geçişlerinde artış

Kıbrıslı Rumların yaz aylarında, KKTC’ye gerçekleştirdiği geçişlerin, geçen yıla oranla üçe katlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Rum polisinin verilerine dayanarak, bu yıl içerisinde Haziran ayından Ağustos ayına kadar olan dönmede, sınır kapılarından KKTC’ye (Beyarmudu ve Strovilya “Akyar” dışında), 734 bin 301 Kıbrıslı Rum’un geçtiğini yazdı.

Gazete, geçen yılın aynı döneminde ise KKTC’ye geçen Kıbrıslı Rum sayısının 256 bin 31 olduğuna dikkati çekti.
Habere göre KKTC’ye, Haziran ayında 249 bin 391; Temmuz ayında 220 bin 687; yaz tatillerinin esas ayı olan Ağustos’ta ise 264 bin 223 Kıbrıslı Rum geçiş yaptı.

2018 yılının Haziran ayında 73 bin 487; Temmuz’da 79 bin 258; Ağustos’ta ise 103 bin 286 Kıbrıslı Rum KKTC’ye geçiş yapmıştı.
Gazete, ilgili birimlerin, Kıbrıslı Rumların KKTC’ye yönelik artan geçişini, Türk Lirası’nın Euro karşısında değer kaybetmesine bağladıklarını yazdı.

Kıbrıslı Rumların, KKTC’deki mevcudiyetlerinin, kredi kartlarına da yansıdığını yazan gazete, Haziran ve Temmuz ayında, kredi kartı harcamalarının 3.9 milyon Euro olduğunu, Ağustos ayına ait ise mevcut verinin henüz hazır olmadığını belirtti.

Habere göre Ocak’tan Temmuz’a kadar olan 7 aylık dönemde ise KKTC’de, Rumlar tarafından kredi kartı ile harcanan miktar 11.7 milyon Euro’ya ulaştı. Türkiye’de ise Haziran-Temmuz 2019 ayları için kredi kartı harcamaları 1.1 milyon Euro olurken, 7 aylık toplam miktar ise 3.1 milyon Euro olarak kaydedildi.

Gazete, Kıbrıslı Rumların, KKTC’ye geçişlerinin yanı sıra Kıbrıslı Türklerin de Güney Kıbrıs’a yönelik geçişlerinin de arttığını yazdı.
Habere göre bu yıl Haziran ayından Ağustos ayına kadar Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türk sayısı 333 bin 499 olarak verilirken, bu rakam 2018 yılının aynı döneminde 259 bin 447 idi.
Kıbrıslı Türkler tarafından kredi kartları ile Güney Kıbrıs’ta, aynı dönemde yapılan harcamalar ise 2.1 milyon Euro olarak kaydedildi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı RumlarKKTCGeçişlerHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baf Havalimanı’nda 2 kişi sahte belge ile yakalandı
Baf Havalimanı’nda 2 kişi sahte belge ile yakalandı
Rum tarafını “sıcak bir kış korkusu sardı”
Rum tarafını “sıcak bir kış korkusu sardı”
Kiprianu: Gösterilen çabalar başarıya ulaşmalı
Kiprianu: Gösterilen çabalar başarıya ulaşmalı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim