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Kıbrıslı Rumların yüzde 10,5’i yabancı dil bilmiyor

Kıbrıslı Rumların yüzde 10,5’inin hiçbir yabancı dil bilmediği bildirildi. 

27 Eylül 2018 Perşembe 15:10
Kıbrıslı Rumların yüzde 10,5’i yabancı dil bilmiyor

Haravgi gazetesi Eurostat’ın 2016 verilerine göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 10,5’inin hiçbir yabancı dil bilmediğini, yüzde 62,2’sinin 1, yüzde 20,3’ünün 2, yüzde 7’sinin 3 ve daha fazla dil bildiğini kaydetti.

Haberde, İsveç’te en az bir yabancı dil bilenlerin sayısının yüzde 97, Letonya, Danimarka, Litvanya’da yüzde 96 ve Lüksemburg’da yüzde 95 olduğu aktarıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı RumlarYabancı DilHaberGüney Kıbrıs
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