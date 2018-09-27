Kıbrıslı Rumların yüzde 10,5’i yabancı dil bilmiyor

Haravgi gazetesi Eurostat’ın 2016 verilerine göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 10,5’inin hiçbir yabancı dil bilmediğini, yüzde 62,2’sinin 1, yüzde 20,3’ünün 2, yüzde 7’sinin 3 ve daha fazla dil bildiğini kaydetti.



Haberde, İsveç’te en az bir yabancı dil bilenlerin sayısının yüzde 97, Letonya, Danimarka, Litvanya’da yüzde 96 ve Lüksemburg’da yüzde 95 olduğu aktarıldı.