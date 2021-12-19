Kıbrıslı Türk Ailenin Güney Kıbrıs'taki Dramı

Derya Salih (48) isimli Kıbrıslı Türk kadın ile 17 yaşındaki kızı ve 11 yaşındaki oğlunun, 2014’ten beridir Ay. Demet’te camları kırık, duvarları çatlak, sıcak suyu olmayan ve çok önceden yıkılması gereken bir evde farelerle yaşamaya çalıştığı, Rum Sosyal Yardım Dairesi’nin ise aile ile hiç ilgilenmediği bildirildi.

Haravgi, mercek altına aldığı ailenin yaşadıklarını “Tek Ebeveynli Kıbrıslı Türk Aile Yoksulluk, Kayıtsızlık ve Değersizlik İçinde Yaşıyor… Fareler Arasında bir ‘Hayat’, Daireden Daireye Pin-pon ve Her Gün Kâbus” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre, Sosyal Yardım Dairesi’nin kendisine 250 Euro’luk bir kiralık ev bulmasını söylediğini anlatan Derya Salih, Daire’nin iki çocuğu ile Asgarî Garantili Gelir’den aldıkları 760 Euro ile geçinmeye çalıştıklarını söyledi.

Derya’nın 17 yaşındaki kızı, aldıkları aylık yardım parasının artırılması veya kira parasının yeniden düzenlenmesi için başvuru yaptıklarında, “size daha sonra bilgi vereceğiz” denildiğini ve bir süre sonra “Kıbrıs’ta yaşamıyorsunuz” denilen bir mektup aldıklarını anlattı. Genç kız, “Bu anlaşılır gibi değil çünkü ben ve kardeşim Lefkoşa’da okula gidiyoruz” ifadesini kullandı.

Ailenin 11 yaşındaki oğlunun yıllardır zatürree hastası olduğu, İsrail’de geçirdiği ameliyatlardan dolayı vücudunda dehşet verici izler kaldığını yazan gazete, çocuğun, “Çoğu kez uyumaktan korkuyorum çünkü her yerde fareler var” dediğini kaydetti.

Gazete, üç kişilik ailenin yaşadığı evin halini yansıtan, bir tanesinde de ölü bir farenin görüldüğü fotoğraflara da yer verdi.