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Kıbrıslı Türk hırsızlık şüphesiyle tutuklandı

Rum polisinin, Güney Lefkoşa’nın merkezinde, araçlardan yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili şikayetler üzerine, 50 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ü şüpheli olarak tutukladığı belirtildi.

09 Aralık 2022 Cuma 12:14
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Kıbrıslı Türk hırsızlık şüphesiyle tutuklandı



Fileleftheros gazetesi, vatandaşların, yarım saatte bir merkezi polis karakoluna gelerek araçlarından çalınanlara ilgili şikayetlerde bulunması üzerine polisin harekete geçtiğini yazdı. Polise toplamda 14 şikayet yapıldığı kaydedildi.

Polisin, Uzun Yol olarak da bilinen Ledra Caddesi ve özellikle Vasileos Vulgaraktonu sokaklarındaki kameraları incelemeye aldığını ve şüpheli gördüğü bir kişiyi tespit ettiğini yazan gazete, Ledra Caddesi polisinin şüpheliye benzeyen kişiyi tespit etmesi üzerine bu kişiyi durdurmaya çalıştığını ancak şüphelinin durmak yerine polise keserle saldırdığını belirtti.

Tutuklanan kişinin, sürekli KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen 50 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk olduğunu belirten gazete, bahse konu Kıbrıslı Türk’ün tutuklanarak dün mahkeme önüne çıkarıldığını yazdı.

Habere göre mahkeme, şüphelinin davada hazır bulunmasını garanti altına almak için kefalet ödemesine hükmetti.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı TürkHırsızlıkGüney Kıbrıs
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