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Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler buluştu

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin, Slovakya Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirdikleri Ledra Palace toplantılarına dün yenisinin eklendiği belirtildi.  

30 Kasım 2017 Perşembe 13:38
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler buluştu
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Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin, Slovakya Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirdikleri Ledra Palace toplantılarına dün yenisinin eklendiği belirtildi.  

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Slovakya Büyükelçiliği himayesinde, Ledra Palace’ta gerçekleştirilen Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partiler buluşması haberine ve yapılan ortak açıklamaya geniş yer verdi. 

Haberi “Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Partiler-Yaşayabilir Çözüm Sabit” başlıklarıyla veren gazete, yapılan ortak açıklamaya dayanarak, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin, dünkü toplantı çerçevesinde, Kıbrıs sorununda yaşayabilir ve adil bir çözüm için çalışmaya kararlı olduklarını teyit ettiklerini yazdı.

Toplantıya katılan partilerin, Crans-Montana sonrasındaki çıkmazın ardından Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının nasıl ilerleyeceği konusunda görüş alış verişinde bulunduğunu belirten gazete, “BM parametrelerine dayalı iki kesimli, iki toplumlu federasyonun  Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için uygulanabilir tek çözüm olduğu” üzerinde durulduğunu kaydetti. 

NEOFİTU : BUGÜNKÜ STATÜKO YAŞAYABİLİR DEĞİL

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, yaptığı sunuş konuşmasında, bugünkü statükonun yaşayabilir olmadığını, Kıbrıs sorununun daimi ve yaşayabilir çözümü olmadan bugünkü refahın da kırılgan olduğunu söyledi. 

Aşırı milliyetçiliğin, göğüslenmemesi durumunda, yükselişe geçmek için daima doğru koşulları beklediğine işaret eden Neofitu, zamanın, sahip olmadıkları bir lüks olduğunu ifade etti. 

40’dan fazla yıllık bölünmüşlüğün ardından birçok Kıbrıslının, birlikte yaşama tecrübesine sahip olmadığına da dikkati çeken Neofitu, gelecek nesillere yönelik görevlerinin, yaşayabilir, adil ve kalıcı bir çözümün sağlanması olduğunu söyledi. 

Neofitu, iki kesimli, iki toplumlu federasyona dayalı yaşayabilir, işlevsel ve kalıcı bir çözümden yana olan DİSİ’nin, BM Genel Sekreteri parametreleri çerçevesinde müzakerelerin sürdürülmesini yoğun bir şekilde desteklediğini yineledi. 

DİĞER GAZETELER 

Politis gazetesi, Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partiler buluşması haberini “Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Partiler Akıllarındaki Seçim Kampanyalarıyla Bir Araya Geldi-İki Kesimli, İki Toplumlu Federasyon Çevresinde” başlıklarıyla aktardı.      

Habere göre toplantıya, CTP, AKEL, DİSİ, BKP, DİKO, EDEK, YKP, Birleşik Demokratlar, Merkezin Yeniden Yapılandırılması(EPALKSİ) Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, ve Sosyalist Parti katıldı.

Haravgi haberi “Federal Çözümden Bahsetmeden Ortak Açıklama” şeklinde verirken  Fileleftheros gazetesi ise “DİSİ’den Çözüm Çerçevesi” başlığını kullandı. 

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