Kıbrıslı Türklere Aşı Sertifikası Verilmesi Konusunda Rum Hükümetinin Açıklaması Bekleniyor

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türklere Bugünden İtibaren Aşı Sertifikası” başlığı altında verdiği haberinde, “seyahat etmek isteyen Kıbrıslı Türklerin AB aşı sertifikasına başvurularının bugün başlayacağını” yazdı.

Gazete, bu çerçevede Rum hükümetinin, Kıbrıslı Türklerin nasıl başvuru yapacaklarına dair ayrıntıları bugün açıklamasının beklendiğini belirtirken Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un dün konuya ilişkin yaptığı açıklamayı da aktardı.

Habere göre Pelekanos, önümüzdeki günlerde seyahat etmeyi planlayan Kıbrıslı Türklerin açıklanacak olan elektronik posta adresine kendilerinden istenen bilgileri gönderebilecekleri ifade etti.

Kıbrıslı Türklerden, “Kıbrıs Cumhuriyeti belgelerinin, aşı kartının ve uçak biletinin kopyalarının isteneceğini” belirten Pelekanos, aşı sertifikası verilebilmesi için “Kıbrıs Cumhuriyeti aracılığıyla gönderilen 160 bin dozluk aşının yanı sıra Rus ‘Sputnik” ve AB tarafından tanınmış olan Çin aşılarının da kabul edileceğini” vurguladı.

Gazete, Rum hükümeti tarafından geçtiğimiz Cuma günü yapılan açıklamaya da atıfta bulundu ve Kıbrıslı Türklerin elektronik posta yoluyla başvuru yapmaları şeklindeki uygulamanın 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağını, bu tarihten sonrası için ise, Kıbrıslı Türklerin kendilerinin başvuru yapabilecekleri dijital bir platform oluşturulması şeklinde daha kalıcı bir çözümün uygulamaya konmasının öngörüldüğünü aktardı.