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Kıbrıslı Türklerin mallarına bakım yapılacak

“Kıbrıs Türk Malları Fonu” İçin 15 milyon 380 bin 550 Euro’luk bütçe ayrıldı

30 Kasım 2017 Perşembe 13:19
Kıbrıslı Türklerin mallarına bakım yapılacak
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Rum İçişleri Bakanlığı, onay için meclise sunduğu 2018 bütçesinde “Kıbrıs Türk Malları Fonu” için 15 milyon Euro ödenek ayırdı. 

Bu ödenekle Güney Kıbrıs’ta kalan Türk malı evler ve Kıbrıslı Türklere ait eski anıtların bakımıyla tamirat işlerinin yapılması öngörülüyor.

Alithia’nın haberine göre “Kıbrıs Türk Malları Fonu” için Rum İçişleri Bakanlığı’nın 2018 bütçesinde öngörülen toplam 15 milyon 830 bin 550 Euro’luk ödeneğin büyük bölümünün Güney’de kalan Türk malı evlerin bakım onarımına harcanacak. 
Kıbrıslı Türklere ait eski eserler, cami ve mezarlıkların bakım onarımı için ayrılan bütçe ise 376 bin 350 Euro. 

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