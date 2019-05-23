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Kıbrıslı Türklerin oy kullanacağı sandıklarda geniş güvenlik önlemi

26 Mayıs Pazar günü kara kapılarında ve Kıbrıslı Türklerin oy kullanacağı sandıklarda geniş güvenlik önlemleri alacağı haber verildi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 15:29
Kıbrıslı Türklerin oy kullanacağı sandıklarda geniş güvenlik önlemi
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Rum polisinin, Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminin yapılacağı 26 Mayıs Pazar günü kara kapılarında ve Kıbrıslı Türklerin oy kullanacağı sandıklarda geniş güvenlik önlemleri alacağı haber verildi.

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Sigmalive’in haberine göre, Rum İçişleri Bakanlığı ile polis teşkilatı arasında seçim günü alınacak önlemler masaya yatırıldı. Seçim günü asayişin sağlanması için Güney Kıbrıs genelinde 2 bin polis görevlendirilecek.

Toplantıda alınan karar uyarınca 26 Mayıs günü istenmeyen bir olay yaşanmaması için Kıbrıslı Türklerin oy kullanacağı seçim merkezlerinde ve kara geçiş kapılarında çok sayıda polis görev yapacak. Kıbrıslı Türkler için sandık kurulacak seçim merkezlerinde polis subayları gözlem yapacak. 

Yapılan açıklamada, çeşitli olaylar ve yasadışı faaliyetler gözlemlenmesinin alışılagelmiş olduğuna işaret edilerek, Rum polisinin seçim sürecinde her duruma karşı tam hazırlıklı olacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı Türk
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