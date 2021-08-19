Kıbrıslı Türklerin “Safepass” Başvurularında Sorun

Politis gazetesi “Safepass Kıbrıslı Türkler İçin Faydasız – İlk Günden Sorunlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, aşılarını KKTC’de tamamlayan Kıbrıslı Türklerin AB Dijital Aşı Sertifikası alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla dün devreye konulan başvuru sisteminin çeşitli sorunlara ve şikayetlere sebep olduğunu yazdı.

Gazete, sistemin dün devreye girdiğini ve ilk gün sadece 30 Kıbrıslı Türk’ün başvuru yaptığını belirterek, özellikle sistem tarafından talep edilen belgeler konusunda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan gazeteye çok sayıda şikayet geldiğin vurguladı.

Sisteme gelen en büyük şikayetlerden birinin, başvuru yapan kişilerin uçak biletinin de talep edilmesi olduğunu belirten gazete, insanların, aşı sertifikası onaylanmadan bilet almak zorunda kaldıkları, başvurunun onaylanmama ihtimali düşünüldüğünde bu durumun büyük bir ekonomik külfete dönüşebileceğini aktardı.

Gazete, sistemin kişileri, Güney Kıbrıs’taki havaalanlarından seyahat etmek zorunda bıraktığını ve seyahatin nereye ve ne sebeple yapılacağının da sorulduğunu belirterek, Kıbrıslı Rumlara AB dijital seyahat sertifikası verilirken bu bilgilerin talep edilmediği, dolayısıyla Kıbrıslı Türklerden bu bilgilerin talep edilmesinin eşit muamele ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

Hükümet yetkililerinin ise, Kıbrıslı Türklerden seyahat yeri ve sebeplerini belirtmelerini istemelerinin nedenini, akademik takvimi kaybetme tehlikesi yaşamamaları adına Kıbrıslı Türk öğrencilere öncelik tanımak olduğu şeklinde bir izahatta bulunduklarını aktaran gazete, diğer bir şikayetin ise, Kıbrıslı Türklerin safepass uygulamasına dahil olmamalarının Güney Kıbrıs’taki mağaza ve dükkanlarda ciro kaybına sebebiyet vermesi hususunda geldiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Türklerin safepass sahibi olmadıkları için alışveriş yapamadıklarını, mağaza ve eğlence mekanlarına giremediklerini, bu yüzden ciddi bir ciro kaybı olduğu şikayetlerinin Kıbrıslı Rumlar tarafından dile getirildiklerini aktardı.