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“Kıbrıslı Türklerle bir arada yaşamak için müzakerelere odaklanmalıyız"

EOKA’nın kuruluş yıldönümünün dün, çeşitli etkinliklerle kutlandığı bildirildi...

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:28
“Kıbrıslı Türklerle bir arada yaşamak için müzakerelere odaklanmalıyız"

EOKA’nın kuruluş yıldönümünün dün, çeşitli etkinliklerle kutlandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, “Tasos Papadopulos-Eleftheria Kapalı Spor Salonu”nda tören düzenlendiğini ve törene, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in ve Eğitim Bakanı Kostas Habiauris’in katıldığını yazdı.

Gazete, törende konuşan Anastasiadis’in, EOKA’nın başarılarına değinerek, EOKA’cıların verdikleri mücadelelerle “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kurulmasına yaptıkları katkıdan bahsettiğini ve bugün, “bağımsız ve egemen” bir devlet çatısı altında yaşıyor olmalarını EOKA’cılara borçlu olduklarını söylediğini yazdı.

ANASTASİADİS 'KIBISLI TÜRK HEMŞEHRİ' VURGUSU

Habere göre Anastasiadis, konuşmasında birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, “Kıbrıslı Türk hemşehrileriyle barış içerisinde bir arada yaşamak için müzakerelere odaklanmak gerektiğini” kaydetti.

Gazete, EOKA’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle, Rum Merkezi Cezaevi’nde gömülü olan EOKAcıların mezarlarında, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un idaresinde ayin yapıldığını yazdı. Ayine, Anastasiadis’in yanı sıra Rum Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) yetkilileri, parti temsilcileri ve bazı devlet yetkilileri katıldı.

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Son Güncelleme: 02.04.2018 13:47
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