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Kıbrıslılar için “ya çözüm ya da olduğumuz gibi kalma” seçeneği yok!

Rum Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs sorunun çözümünün tek yol olduğunu ifade etti...

01 Nisan 2018 Pazar 17:35
Kıbrıslılar için “ya çözüm ya da olduğumuz gibi kalma” seçeneği yok!

Rum Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs sorunun çözümünün tek yol olduğunu ifade etti.

Kathimerini gazetesi, Rum Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis ile yapılan söyleşiye yer verdi.

Kıbrıslılar için artık “ya çözüm ya da olduğumuz gibi kalma” seçeneğinin bulunmadığı şeklinde uyarıda bulunan Kasulidis, durumların, olduğu şekliyle kalmasının söz konusu olmadığını, bu nedenle çözümün istenmesinin tek yol olduğunu savundu.

Exxon Mobil şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki sondajı ileriye götürüp götürmeyeceği şeklindeki bir soru üzerine Kasulidis, Exxon Mobil şirketinin sondajlarının, sonbahar ayında planlandığını anımsattı.

Sözlerinin devamında Kıbrıs sorununda sonbahara kadar çok şeyin olması temennisinde de bulunan Kasulidis, birçok şeyin, Trump hükümetinin Amerikan şirketinin çıkarlarını koruma niyetinde olup olmadığına bağlı olacağını söyledi.

Kasulidis ayrıca, Güney Kıbrıs’ın enerji programını olduğu şekliyle hayata geçirmekten  başka bir seçeneğinin de  bulunmadığını ifade etti.

Kasulidis bir başka soru üzerine, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın birlikte yürüdüğü zaman birçok şeyi başardığını söyledi.

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m yahi 2018-04-01 17:58:17

neyi başardı aslında herşeyi berbat ettniz giriye kasulidis

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