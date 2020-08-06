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Kıbrıs’ta yeni bir kemirgen türünün varlığı keşfedildi

Kıbrıslı Rum ve İtalyan araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırmanın, Kıbrıs’ta yeni bir memeli hayvan türünün varlığını teyit ettiği ve adadaki memeli hayvan türünün 30’dan 31’e çıktığı haber verildi.

06 Ağustos 2020 Perşembe 15:27
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Kıbrıs’ta yeni bir kemirgen türünün varlığı keşfedildi

Kıbrıslı Rum ve İtalyan araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırmanın, Kıbrıs’ta yeni bir memeli hayvan türünün varlığını teyit ettiği ve adadaki memeli hayvan türünün 30’dan 31’e çıktığı haber verildi.

Yapılan yeni araştırma sonucunda, adada yeni bir kemirgen türü keşfedildiğini yazan Politis gazetesi, ilgili araştırmanın 5 Ağustos tarihinde “LIFE” isimli bilimsel dergide yayımlandığını kaydetti.

Araştırmacıların Kıbrıs genelinde küçük memeli hayvanlardan numune aldıklarını ve yeni memeli türünün varlığının keşfedildiğini izah eden gazete, bu yeni türün Norveç faresi veya kahverengi fare (Rattus norvegicus) olduğunu ve bu türün neredeyse tüm dünyaya yayılmış olduğunu ekledi.

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