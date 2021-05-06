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Kilise "sözünü tumadı"

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:04
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Kilise "sözünü tumadı"

Güney Lefkoşa’da surlar içinde bulunan ve Rum Ortodoks Kilisesi’ne ait olan koruma altındaki bazı binaların belli kısımlarının, yeni kilise inşası için yıkılmasının ardından gelen tepkiler sonrasında, binaların onarılacağı sözü veren Kilise’nin, sözünü tutmadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Ortodoks Kilisesi’ne ait binaların yıkılarak kilise inşasına başlanması ve yıkılan binaların koruma altında olduklarının ortaya çıkmasının ardından, binaların yeniden onarılacağına dair Kilise tarafından verilen sözün tutulmadığını yazdı.
Gazete, kilise inşasının durmadan devam ediyor olmasına karşın koruma altında bulunan evlerin yıkılan hiçbir kısmının onarılmasına dahi başlanmadığını belirtirken Kilise’nin yıkılan bir binanın kafeterya yapılması gibi planları olduğu iddialarının bulunduğunu da vurguladı.

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