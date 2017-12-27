Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
112150
ALTIN
158.085
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1154
EURO
4.5444
Dünyanın en seksi araba tamircisi Malorie Woods
Dünyanın en seksi araba tamircisi...
Depresyondan kurtulmak için tüketilmesi gerekiyor!
Depresyondan kurtulmak için tüketin!
Gözünüzde sık sık arpacık çıkıyorsa dikkat!
Gözünüzde sık sık arpacık çıkıyorsa...
Grip olmamak için vitamin kullanmak doğru mu?
Grip olmamak için vitamin kullanmak...
Keşfettiği böceğe babasının adını verdi
Keşfettiği böceğe babasının adını verdi
banner34

Kini, düşmanlığı ilan eden mesaj kiliselerde okutuldu

banner35

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Noel nedeniyle bütün kiliselerde okutulan genelgesinde “yobazlık yapmak, sevgi yerine kin ilan etmekle” suçlanıyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:09
Kini, düşmanlığı ilan eden mesaj kiliselerde okutuldu
banner10

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Noel nedeniyle bütün kiliselerde okutulan genelgesinde “yobazlık yapmak, sevgi yerine kin ilan etmekle” suçlanıyor.

Haravgi’nin “Başpiskoposun Yobaz Mesajı” başlığıyla manşete çektiği, diğer gazetelerin de yer verdiği habere göre II. Hrisostomos, genelgesinde Kıbrıs müzakerelerine karşı olduğunu yineledi ve diğer şeyler yanında, “mültecilerin Güney’e, Rumların milli ve kültürel kimliğini değiştirmek üzere Türkiye tarafından gönderildiğini” iddia etti.

II. Hrisostomos genelgesinde “Ankara’nın değişmez hedefi Kıbrıs’ın tamamını almak ve Türkleştirmektir” iddiası yanında özetle şunları da öne sürdü:

“Bugüne kadar yapıldığı şekliyle toplumlararası müzakereler, bize tamiri mümkün olmayacak sonuçlar doğuracak yeni tavizler vermeye devam etmemiz için Türkiye’nin dayattığı projeydi. Mülteciler Kıbrıs’a Türkiye tarafından gönderiliyor.  Mülteciler sadece bol keseden verdiğimiz yüksek ödenek için gelmiyor, milli ve kültürel kimliğimizi değiştirmeleri için gönderiliyor.”

II. Hrisostomos’u bu Noel genelgesi nedeninde de “kin ilan etmek ve yobazlıkla” suçlayan AKEL “herkese ve II. Hrisostomos’a aşırı ve bölücü siyasi görüşlerin cezai suç olduğunu hatırlatırız” vurgusunu yaptı.

II. Hrisostomos’un “tahrikkar sözlerinin  Kilise’ye de Hristiyan değerlerine de Rum toplumuna da hakaret olduğu” görüşünü ortaya koyan AKEL “Başpiskopos’un birçok kez yaptığı açıklamalar karşısında susmak suç ortaklığıdır. O’nun sözlerini olduğu gibi aktaran devlet televizyonu (RİK) da, müsamaha göstererek eleştirmeye cesaret etmeyen Başkan Anastasiadis de hükümeti de diğer bütün siyasiler de sorumludur” ifadelerini kullandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgür Girne Derneği’nden Kıbrıslı Türklere çağrı
Özgür Girne Derneği’nden Kıbrıslı Türklere çağrı
Rum polisi Fedonos’un iddialarını reddetti
Rum polisi Fedonos’un iddialarını reddetti
Barbaros Hayrettin de yola çıkmış!
Barbaros Hayrettin de yola çıkmış!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim