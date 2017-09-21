Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

KİP ile Rum polisinin dinlemesine imkan

KİP ile Rum polisinin, telefon görüşmelerini dinlemesine imkan tanıyacak olan yasa tasarısının dün, Rum Meclisi’ne sunulduğu bildirildi.

21 Eylül 2017 Perşembe 11:17
KİP ile Rum polisinin dinlemesine imkan

Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) ile Rum polisinin, telefon görüşmelerini dinlemesine imkan tanıyacak olan yasa tasarısının dün, Rum Meclisi’ne sunulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre, Rum polisi ile KİP yetkililerinin, yasa tasarısının onaylanmasıyla birlikte, devletin güvenliğiyle ilgili olan her türlü durumda, mahkeme kararının akabinde, telefon görüşmelerini yasal olarak dinleyebileceğini yazdı.

Gazete, yasa tasarısının, Güney Kıbrıs’taki telekomünikasyon kuruluşlarının, polis ve KİP ile olan bağlantılarının sağlanabilmesi için gereken altyapıyı kurmakla yükümlü kıldığını da kaydetti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç güzergahtan Avrupa'yla elektrik bağlantısı
Üç güzergahtan Avrupa'yla elektrik bağlantısı
Anastasiadis New York'ta üst düzey temaslar yaptı
Anastasiadis New York'ta üst düzey temaslar yaptı
Güzelyurtlu cinayeti 'Büyük Daire'ye havale...
Güzelyurtlu cinayeti 'Büyük Daire'ye havale...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim