Kiprianu: “AKEL’liler Anastasiadis’in gitmesi için baskı yapılıyor”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Başkanlık seçiminin kendilerini her zamankinden daha erken meşgul ettiğini ve AKEL’lilerin, ne pahasına olursa olsun, Nikos Anastasiadis ile DİSİ’yi iktidardan uzaklaştırabilmek için diğer siyasi güçlerle işbirliği yapılması konusunda baskı yaptığını söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Kiprianu, yapılacak işbirliğinin Kıbrıs sorununda umut perspektifini yeniden yaratacak ve çoğu kişinin menfaatine çalışacak bir hükümet için, siyasi platform çerçevesinde yapılması gerektiğini kaydetti. Kiprianu, AKEL’in bir sonraki durağının 2020 Haziranı’nda yapılacak konferans olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorunundaki durağanlığın “bölünmeye” götürdüğünü kaydeden Kiprianu, Anastasiadis’in İngiliz Yüksek Komiserliği’nin resepsiyonunda bilindik şeyleri söylediğini ancak bunların mevcut durumun yarısı olduğunu ve diğer yarısının da, Kıbrıs Türk toplumunda gelişen olaylar olduğunu kaydetti.

Kiprianu, iki devletli çözümü kastederek, Kıbrıs Türk toplumunda meydana gelen gelişmelerin “yıkıcı değişiklikler” yaratabileceğini iddia etti ve “eğer Anastasiadis bunların olmasını istemiyorsa, bazı insiyatifler üstlenerek önleme çabasına girişmelidir. Crans Montana’da kalınan yerden müzakerelere devam etmelidir” dedi.

Kıbrıs Türk toplumundaki gelişmeleri de yorumlayan Kiprianu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile tüm konularda anlaşmadıklarını ancak “Türkiye’nin uslu çocukları” olan ve iki devletli çözümü savunan hükümet ortakları Kudret Özersay ve Ersin Tatar ile kıyaslandığında, çok daha iyi bir müzakereci olduğunu ifade etti.

Kiprianu, bu sebepten ötürü Akıncı’yı baltalamak değil, ona yardım etmek gerektiğini belirtirken, yardım etmekle kastettiği şeyin taviz vermek olmadığını; aksine çözüm ilkelerinde ısrarcı olmak ve Akıncı’ya iki halkın menfaatine olacak işbirliğinin yolunu göstermek gerektiğini söyledi.