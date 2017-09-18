Kiprianu: "Anastasiadis yararlı olmak yerine hoş olmayı tercih etti"

AKEL’in dün düzenlenen olağanüstü kongresinde 2018 yılında gerçekleştirilecek Rum başkanlık seçimleri için bağımsız aday Stavros Malas’ı destekleme kararı aldığı bildirildi.

Kongrede konuşan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Malas’ın rakiplerine başta Kıbrıs sorunuyla ilgili olmak üzere çeşitli konularda sert eleştirilerde bulundu. Rum hükümeti, bakanlar ve siyasi patiler de yaptıkları açıklamalarla Kiprianu’nun eleştirilerine yanıt verdi.

Politis gazetesi, Kiprianu’nun gerek kongrenin açılış konuşmasında, gerekse Malas’ı destek kararının onayından sonra yaptığı konuşmasında, ‘Kıbrıs sorunu, Crans Montana’nın ardından çözümden uzaklaşılmasına ilişkin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sorumlulukları’ ve ‘Malas’ın seçimiyle çözümün ve yeninden birleşme umudunun canlı tutulmasının gerekliliği’ üzerinde durduğunu yazdı.

"YENİ STRATEJİ MASALI"

Habere göre, başkanlık seçimlerinin riskler ve ikilemlerinin Kıbrıs sorunu açısından tarihi niteliği olduğunu belirten Kiprianu, “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün, ya da sözde ‘yeni strateji’ masalının uygulanmasının ardından işgal bölgelerinin kalıcı bölünme ya da işgal bölgelerinin Türkiye’ye bağlanmasının geleceğini” iddia etti.

Crans Montana’nın ardından çok zor durumda kaldıklarını kaydeden Kiprianu, olası çözümden uzaklaşıldığını, müzakerelerin kısa süre içerisinde yeniden başlayacak gibi görünmediğini ve bölünmenin kesin bir hal almasının bugün hiç olmadığı kadar çok görünür olduğunu söyledi. Kiprianu, “Sonuna kadar Kıbrıs sorununun çözümünde ısrar etmeye devam edeceğiz” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Crans Montana öncesi ve sonrasındaki icraatlarını sert bir dille eleştiren Kiprianu, “Anastasiadis, bir kez daha halkın çözüm ve yeniden birleşmeye ilişkin umutlarıyla oynadı ve bir kez daha kişisel arzularını ve seçim çıkarlarını bir sonraki nesillerin ve Kıbrıs’ın çıkarlarının önüne koydu” sözlerini kullandı.

Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında sürekli geri dönüşlere sebep olan taktikler, tutarsızlıklar ve çelişkiler içerisinde tükendiği görüşünü dile getiren Kiprianu, Anastasiadis’in uzun zamandır müzakerelerin ağırlığından kurtulmak istediğini ve buna seçmen toplamak için ihtiyacının olduğunu savundu.

"ANASTASİADS YARARLI OLMAK YERİNE PROPAGANDA AÇISNDAN HOŞ OLMAYI TERCİH ETTİ"

Kiprianu, Anastasiadis’in yararlı olmak yerine propaganda açısından hoş olmayı tercih ettiğini söyledi.

Eleştirilerine devam eden Kiprianu, “İşgal bölgelerinde yeni stratejinden ve federasyonun terk edilmesinden bahseden kim? Yerleşiklerin partisi. Kıbrıs Rum tarafında yeni stratejinden bahseden kim? Papadopulos ve Lillikas’ın kurmaylıkları” şekilde konuştu.

DİKO’nun adayı Nikolas Papadopulos’un Kıbrıs politikasının, Anastasiadis’in son yıl izlediğinden daha kötü; çıkmaz ve tehlikeli olacağını söyleyen Kiprianu, ekonomi konularında ise DİSİ ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile aynı olduğunu ifade etti.

Bir başka başkan adayı Yorgos Lillikas’ı da eleştiren Kiprianu,“Ne bekleyebiliriz? Kıbrıs sorununda ne icraatta bulunacak?” sorularını sordu.

Kiprianu, Lillikas’ın kısa bir süre ince iki toplumlu, iki kesimli federasyonunun savunucusu olduğunu, daha sonra ise gevşek federasyon ve iki devlet çözümüne ilişkin ifadeler kullandığını yazdı. Kiprianu, “Bugün yeni stratejinden bahsediyor.. Yarın kim bilir?”sorusunu sordu.

Kiprianu, konuşmasında Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ı savunduğu açıklamalarda da bulundu.

MALAS’A “EVET”

Gazete haberinde, AKEL kongre üyelerinin yüze 99,2’sinin Malas’ın adaylığına onay verdiğini yazdı. Yapılan gizli oylamada 963 üyenin oy kullandığını aktaran gazete, üyelerden 955’inin lehte, 3’ünün aleyhte, 5’inin de boş oy kullandığını aktardı.

MALAS’TAN AKEL’E TEŞEKKÜR

Habere göre, Malas, AKEL’in olağanüstü kongre kararının hemen ardından, sol dünya ile AKEL liderliği ve üyelerine kendisine olan güvenlerinden ötürü teşekkür ettiği yazılı bir açıklama yayımladı. Malas, AKEL ile olan işbirliğinin bereketli, verimli ve ortak hedeflere dayalı, farklı yaklaşımlara karşılıklı saygı içerisinde olacağına dair inancını dile getirdi.

ELEŞTİRİLERE YANIT

Rum Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, Kiprianu’nın sözleri üzerine yaptığı açıklamada, Kiprianu’ya, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşme arifesinde uluslararası topluma hatalı mesajlar verme suçlamasında bulundu.

“Anastasiadis’in, Guterres çerçevesini değerlendirmek için daha ne yapması gerekiyor? Ankara’nın taleplerini kabul etmeli miydi?” sorularını soran Papadopulos, ilk kez Anastasiadis’in Türkiye’yi garantiler, müdahale hakları ve ordularla ilgili uluslararası konferansta görüşmeler masasına getirmeyi başardığını savundu.

DİSİ Basın Sözcüsü Prodromos Prodromu, Malas’ın, AKEL tarafından tuzağa düşürüldüğünü savundu. Anastasiadis’in müzakereleri Kıbrıs sorununun çekirdeğine kadar götürdüğüne işaret eden Prodromu, AKEL’in olanları doğru bir şekilde analiz etmek yerine sadece seçimlere odaklandığı yorumunda bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre Nikolas Papadopulos ise, Kiprianu’nun kendisiyle ilgili aslısız iddialarını tekrarlamak için kongre kürsüsünü kullandığını söyledi. Papadopulos, bu iddiaların, Kiprianu’nun Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki başarısız stratejisini desteğini gizleyemeyeceğini söyledi.

Lillikas, Kiprianu’nun, yalanlara ve olayların çarpıtılmasına dayanan temelsiz iddialarda bulunduğunu söyledi.

Anastasiadis hükümetinin bakanları da Kiprianu’nun eleştirilerine yanıt verdi.

Rum Adalet Bakanı, Kiprianu’nun, sadece Anastasiadis hükümeti döneminde yolsuzluğa karşı önlem alındığını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim Bakanı ve Çalışma Bakanı, Kiprianu’nun, yanıltıcı ve nihilist açıklamalar yaptığını belirtti.

Enerji Bakanı, Anastasiadis Hükümetinin hidrokarbonlar konusunda AKEL hükümetinden bütünlüklü bir strateji devralmadığını, Kiprianu’nun sadece doğalgaz sıvılaştırma terminalinde ısrar ettiğini belirtti.