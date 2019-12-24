Kiprianu: ‘Bu zor zamanlarda Yunanistan ve Kıbrıs’ın bir bütün olmaları gerek’

Rum siyasi partileri, İsrail doğalgazının deniz altından döşenecek boru hattıyla AB’ye taşınmasını hedefleyen EastMed porjesi ve son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler konusunda açıklamalarda bulundular.

Politis gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada gerginliğin azaltılması çağrısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Kiprianu dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, Kıbrıs sorununa ilişkin tezlerinden taviz vermeden, bölgedeki gerginliğin azaltılmasına katkı koyması gerektiğini ifade etti.

Kiprianu, son günlerde yapılan açıklamaların, gerginliğin arttığının bir göstergesi olduğunu belirtirken, Türkiye’nin yarattığını iddia ettiği gerginliğin nasıl azaltılacağına odaklanılması gerektiğini de savundu.

Kiprianu ayrıca, “bu zor zamanlarda Yunanistan ve Kıbrıs’ın bir bütün olmaları gerektiğini” de altını çizdi.

Konuya ilişkin bir diğer açıklama ise DİSİ Basın Sözcüsü Nikos Tornaridis’ten geldi.

Tornaridis dünü açıklamasında, “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve özgürlüğüne kavuşmasının birincil stratejik hedef olduğu” iddiasında bulunurken “hiç kimseyle olası bir işbirliğini ihtimal dışı bırakmadıklarını” savundu.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hedefinin, enerji alanındaki yeterliliğinin arttırılması ve hatta doğal gaz satışının yapılabilmesi olduğunu vurgulayan Tornaridis, enerji planlarının Kıbrıs sorununun çözümü koşullarının oluşmasında katalizör görevi görebileceği iddiasında da bulundu.

Rum Ekologlar-Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Perdikis de dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in EastMed projesine ilişkin girişimlerini desteklediklerini belirtti.

Dayanışma Hareketi’nden yapılan açıklamada ise, EasMed projesine devam edilmesi konusundaki kararın memnunlukla karşılandığı vurgulanırken, AKEL ve DİSİ parti yönetimlerine, bu konudaki uygulamalarında Anastasiadis’e destek olmaları çağrısında bulunuldu.

(TAK)