Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96657
ALTIN
230.218
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7403
EURO
6.8595
Güvenliğiniz için bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bu ayarı mutlaka değiştirin!
Tırnak batması nasıl geçer?
Tırnak batması nasıl geçer?
Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı
Instagram fotoğrafı çekmek için ev...
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
banner40

Kiprianu, Çipras ile görüştü

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:27
Kiprianu, Çipras ile görüştü

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için mevcut aşamada inisiyatif almayacağını düşündüğünü söyledi.
Alithia gazetesinin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Atina’da görüşen Kiprianu, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ın ezeli tezlerine önem verdiğini ve Güney Kıbrıs gibi, iki toplumlu ve iki kesimli, garantilerin ve müdahale hakkının olmayacağı bir federasyon çözümünü desteklediğini kaydetti.
Habere göre Kiprianu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ilerleyen günlerde görüşeceklerini ve Guterres’in de bu görüşmenin ne gibi sonuçlar doğuracağını görmeyi beklediğini; bu sonuçları Lute’un raporuyla birlikte değerlendireceğini ve kendisinin New York’ta yaptığı temaslardan edindiği izlenimlerle de, nasıl ilerleyeceğini belirleyeceğini söyledi.
Kiprianu, Çipras’a müzakerelerin yeniden başlamasında yaşanan gecikmeden dolayı endişeli olduğunu da ilettiğini ve bu gecikmenin, adanın kalıcı bölünmesine yol açabileceğini söylediğini belirtti.
Çipras ile Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki sondajlarla ilgili tutumu, BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması ve Kıbrıs Türk toplumunda yaşanan olumsuz gelişmeleri gibi konuları da görüştüklerini kaydeden Kiprianu, zaman geçtikçe, federal çözümü savunanların azaldığını, iki devletli çözümü savunanların da arttığını söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KİPRİANUÇiprasHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul Bahçesindeki Yilan 13 Yaşindaki Çocuğu Soktu
Okul Bahçesindeki Yilan 13 Yaşindaki Çocuğu Soktu
Güney'de Orta Eğitimde 1 öğretmene 9 öğrenci düşüyor
Güney'de Orta Eğitimde 1 öğretmene 9 öğrenci düşüyor
Baf'ta çalınan 50 yüzük KKTC'deki kuyumcuya satıldı
Baf'ta çalınan 50 yüzük KKTC'deki kuyumcuya satıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim