Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Kiprianu: “Çözüme ulaşılması için tutarlı olunması gerek”

AKEL’in desteklediği Rum başkanlığı bağımsız adayı Stavros Malas, Crans Montana’da tarihi bir fırsatın kaçırıldığı değerlendirmesinde bulundu.

28 Kasım 2017 Salı 12:28
Kiprianu: “Çözüme ulaşılması için tutarlı olunması gerek”
banner10

AKEL’in desteklediği Rum başkanlığı bağımsız adayı Stavros Malas, Crans Montana’da tarihi bir fırsatın kaçırıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre Malas, Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaptığı görüşme dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi. 

Habere göre Malas, Kıbrıs sorunu görüşmelerinin bölücü bir atmosfer yaratan öneriler, şartlar ve önkoşullarla, ayrıca geçmişteki kaç kez denendiyse başarısız olunan icraatlara gönderme yapan sözde yeni stratejilerle yeniden başlayamayacağını belirtti.

Çipras ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs sorunu ve atılacak adımların ele alındığını ifade eden Malas, Kıbrıs Rum tarafının iki kesimli, iki toplumlu federasyon çözümüne yönelik tezine tam desteğin olduğunu belirtti. 

Malas, Crans Montana’da tarihi bir fırsatın kaçırıldığı değerlendirmesinde de bulundu. 

Kendilerinin, arzuladıkları çözümün BM kararları, Doruk Anlaşmaları ve 2009 Ulusal Konsey açıklamasına dayandığını ifade eden Malas, sadece kendilerinin gerçekçi ve talepkar bir öneriye sahip olduklarını belirtti. 

ELAM  Başkanı ve Rum başkanlık adayı Hristos Hristu’nun, seçimlerde destek isteyen iki adayın ELAM ile temasta bulunduğuna dair açıklamalarının sorulması üzerine ise Malas, bunun şakasının bile olmayacağını belirtti. 

Malas, ELAM ile görüşmelerinin ve görüşecek ortak noktalarının bulunmasının asla söz konusu olmadığını belirtti.

KİPRİANU: “ÇÖZÜME ULAŞILMASI İÇİN TUTARLI OLUNMASI GEREK”

Bu arada, gazeteye göre KKTC’de malları olan Rumların oluşturduğu birlikle görüşen AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılabilmesi için üzerinde anlaşmaya varılmış ilkelerde ısrar etmeleri ve çözüm hedefinde tutarlılık göstermeleri gerektiğini söyledi.

Kimse çözümün ne zaman geleceğini bilmediği için, insanların, Taşınmaz Mal Komisyonu’nda başvurmaya mecbur kalmamaları ve mülkiyette ciddi sorunlara neden olacak şekilde hareket etmemeleri için desteklenmelerinin önemli olduğunu ifade eden Kiprianu, bu kişilere mallarını çok ucuza satmamaları için de destek verilmesi gerektiğini belirtti.

ELAM: “TÜRKİYE’NİN SORUNLARI DEĞERLENDİRİLSİN”

Öte yandan Alithia gazetesine göre ELAM, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu, KKTC’ye de doğrundan etki edecek ekonomik sorunların mümkün olan en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini iddia etti. 

Mısır’daki son gelişmelerin de değerlendirilmesi gerektiğini savunan ELAM, Rum Hükümeti’ni 17 Ağustos’ta sundukları önerileri incelemeye çağırdı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RMMO’ya 8 yeni helikopter alınıyor
RMMO’ya 8 yeni helikopter alınıyor
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlüsüne katılmaya ilgi duyuyor
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlüsüne katılmaya ilgi duyuyor
KKTC’deki mallara “kullanım kaybı tazminatı”
KKTC’deki mallara “kullanım kaybı tazminatı”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim