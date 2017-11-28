Kiprianu: “Çözüme ulaşılması için tutarlı olunması gerek”

AKEL’in desteklediği Rum başkanlığı bağımsız adayı Stavros Malas, Crans Montana’da tarihi bir fırsatın kaçırıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre Malas, Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaptığı görüşme dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Habere göre Malas, Kıbrıs sorunu görüşmelerinin bölücü bir atmosfer yaratan öneriler, şartlar ve önkoşullarla, ayrıca geçmişteki kaç kez denendiyse başarısız olunan icraatlara gönderme yapan sözde yeni stratejilerle yeniden başlayamayacağını belirtti.

Çipras ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs sorunu ve atılacak adımların ele alındığını ifade eden Malas, Kıbrıs Rum tarafının iki kesimli, iki toplumlu federasyon çözümüne yönelik tezine tam desteğin olduğunu belirtti.

Malas, Crans Montana’da tarihi bir fırsatın kaçırıldığı değerlendirmesinde de bulundu.

Kendilerinin, arzuladıkları çözümün BM kararları, Doruk Anlaşmaları ve 2009 Ulusal Konsey açıklamasına dayandığını ifade eden Malas, sadece kendilerinin gerçekçi ve talepkar bir öneriye sahip olduklarını belirtti.

ELAM Başkanı ve Rum başkanlık adayı Hristos Hristu’nun, seçimlerde destek isteyen iki adayın ELAM ile temasta bulunduğuna dair açıklamalarının sorulması üzerine ise Malas, bunun şakasının bile olmayacağını belirtti.

Malas, ELAM ile görüşmelerinin ve görüşecek ortak noktalarının bulunmasının asla söz konusu olmadığını belirtti.

KİPRİANU: “ÇÖZÜME ULAŞILMASI İÇİN TUTARLI OLUNMASI GEREK”

Bu arada, gazeteye göre KKTC’de malları olan Rumların oluşturduğu birlikle görüşen AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılabilmesi için üzerinde anlaşmaya varılmış ilkelerde ısrar etmeleri ve çözüm hedefinde tutarlılık göstermeleri gerektiğini söyledi.

Kimse çözümün ne zaman geleceğini bilmediği için, insanların, Taşınmaz Mal Komisyonu’nda başvurmaya mecbur kalmamaları ve mülkiyette ciddi sorunlara neden olacak şekilde hareket etmemeleri için desteklenmelerinin önemli olduğunu ifade eden Kiprianu, bu kişilere mallarını çok ucuza satmamaları için de destek verilmesi gerektiğini belirtti.

ELAM: “TÜRKİYE’NİN SORUNLARI DEĞERLENDİRİLSİN”

Öte yandan Alithia gazetesine göre ELAM, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu, KKTC’ye de doğrundan etki edecek ekonomik sorunların mümkün olan en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini iddia etti.

Mısır’daki son gelişmelerin de değerlendirilmesi gerektiğini savunan ELAM, Rum Hükümeti’ni 17 Ağustos’ta sundukları önerileri incelemeye çağırdı.