Kiprianu: “’Geri dönmek için adını kullandım’ dedi”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Mont Pelerin’de gerçekleştirilen birinci Kıbrıs sorunu çözümü zirvesinde, Güney Kıbrıs’a dönmesi gerektiği konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yalan söylediğini açıkladı.

Politis ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun “Alpha” televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 1’inci Mont Pelerin toplantısında, Güney Kıbrıs’a geri dönmesi gerektiği konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yalan söylediğini iddia ettiğini yazdılar.

Habere göre Kiprianu, Anastasiadis’in Akıncı’ya, Güney Kıbrıs’a dönmesini kendisinin (Kiprianu) istediğini söylediğini ancak bunun doğru olmadığını ifade etti.

Kiprianu şunları söyledi:

“Akıncı’ya, kendisine telefon açtığımı ve AKEL içerisinde sorunlar olduğunu ve Kıbrıs sorunundaki gelişmelere ilişkin bazı konularda uzlaşıya varmamız gerektiğini söyleyerek geri dönmesini istediğim şeklinde yalan söyledi.”

Kiprianu, bunların söylenmesinden üzüntü duyduğunu belirterek “Anastasiadis geri dönmek, bunları düşünmek ve yeniden gelmek istiyorum deseydi çok daha onurlu bir davranış olurdu” şeklinde konuştu.

Bu bilgiye nerden ulaştığının sorulması üzerine ise Kiprianu, Akıncı’nın İsivçre’de bulunan Tumazos Çelebis’e, bu davranıştan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdiğini, Çelebis’in ise, “AKEL Genel Sekreteri’nin böyle bir şey yapmış olmayacağını” Akıncı’ya dile getirdiğini söyleyerek yanıt verdi.

“’GERİ DÖNMEK İÇİN ADINI KULLANDIM’ DEDİ”

Kipranu, Anastasiadis’le geri dönüşünün ertesi günü görüştüklerinde ise kendisine “geri dönmek için adını kullandım” dediğini belirtirken, Anastasiadis’in geri dönmesinin asıl sebebinin ne olduğuna ilişkin bir soruya ise, “onun adına konuşmam doğru olmaz” diyerek yanıt vermekten kaçındı.