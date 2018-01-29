Kiprianu: "Malas halkın beklentilerine yanıt veriyor"

Güney Kıbrıs'ta gerçekleşen Başkanlık seçimleri birinci tur sonuçlarının ardından AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu basına yaptığı açıklamada Kıbrıs halkını kurtaracak ve yeniden birleştirecek bir çözümü arzulayan herkesi güçlerini birleştirmeye çağırdı.

AKEL’den ve diğer siyasal alanlardan Stavros Malas’a güvenerek onu destekleyen on binlerce seçmene teşekkürlerini dile getiren Andros Kiprianu, temiz ve net özellikleri olan bir adayı desteklediklerini ve Kıbrıs halkının bu adayı ödüllendirerek gerçek ve yaratıcı bir değişim için yolu açtığını belirtti.

Ülkeye gerçek değişimi getirmek için başlatılan bu çabayı sürdürme kararlılığında olduklarını ifade eden Kiprianu, üzerinde anlaşmaya varılmış olan ilkeler temelinde Kıbrıs sorununun çözümü hedefine ulaşmak için Türkiye’nin işgaline, yasadışı bir biçimde adaya nüfus taşınmasına, ülkenin içişlerine müdahale imkânına son verecek, Kıbrıs halkını kurtaracak ve yeniden birleştirecek bir çözümü arzulayan herkesin güçlerini birleştirmesi gerektiğini vurguladı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, sağlam temeller üzerinde ekonominin gelişmesi, herkes için kalkınmanın ve üretilen servetin adil dağılımının sağlanması için; sosyal devletin, kamu sağlığının ve eğitimin yeniden inşası için; geniş halk kesimlerinin, orta sınıfın, emekçilerin desteklenmesi için; yolsuzluklara ve karmaşık çıkar ilişkilerine karşı mücadelenin sonuca ulaşması için; çevreye saygının öne çıkarılmasının ve kültürün tekrar yeşermesinin önkoşullarının yaratılması için; hakkaniyetin, şeffaflığın ve ilerici reformların pratikte yaşama geçmesi için; devletin yurttaşlarla samimi, ciddi ve güvenilir yeni bir ilişkisinin inşası için herkesin güçlerini birleştirmesi gerektiğinin altını çizerek “bu hedefler Stavros Malas’ın hükümet programının temel taşlarıdır ve halkımızın büyük çoğunluğunun beklentilerine yanıt vermektedir” dedi.

Anastasiadis’in Başkanlığından ülkenin kurtulması ve yönetimde değişiklik isteğini yurttaşların çoğunluğunun paylaştığını seçimlerin birinci tur sonucunun gösterdiğini belirten Kiprianu “bu değişim hepimiz güçlerimizi birleştirirsek başarılabilir” dedi. Değişim hedefinin ortak hedef olduğuna ve yarının bizi birleştirdiğine inancını dile getiren Andros Kiprianu, Stavros Malas’ın hükümet programının Nikos Anastasiadis hükümetiyle hemfikir olmayan yurttaşlara ve siyasal güçlere dayanak alabilecekleri güçlü bir zemini sunduğunu, Kıbrıs’ın ilerleyebileceğini ve ilerlemesi gerektiğini ve AKEL olarak bu hedefin yaşama geçirilmesi için katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Kiprianu, bu hedefe ulaşmayı başarabilmek için önümüzdeki pazara kadar sıkı bir şekilde çalışmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.