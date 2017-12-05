Kiprianu, Maronitlerin Başpiskoposu Yosif Sueif ile görüştü

Politis ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa’daki “Panagias ton Hariton” Maronit Kilisesi’nde gerçekleştirilen görüşmeye yer verdi.



Habere göre, görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Başpiskoposu Sueif, Kiprianu ile birlikte ülke, Avrupa, Maronitler ve kiliseyle ilişkili konuları ele aldıklarını belirtti.



Sueif, ülkenin, sadece Avrupa’da değil, Ortadoğu’da da birçok toplumun birlikte yaşayabildiği gerçek tarihi bir örneği teşkil edebileceğine inandığını dile getirdi.



AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, Kıbrıs’ın, kökenleri farklı olmasına karşın sakinleri için güvenli, barışçıl ve istikrarlı bir gelecek inşa eden bir ülke olarak bölgede ve dünyada bir örnek olabileceğini ifade etti.