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Kiprianu’dan Herkese Eleştiri

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi beşli konferans çerçevesinde dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında arzu edilen ilerlemenin sağlanamamasının sebeplerinin, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının tutumu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in izlediği politika olduğunu iddia etti.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:24
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Kiprianu’dan Herkese Eleştiri

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün düzenlediği basın toplantısında Cenevre konferansı ve Kıbrıs sorununa değindiğini, Türkiye, Kıbrıs Türk tarafı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in tutumunu eleştirdiğini yazdılar.
Kiprianu açıklamasında, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının iki devlet tezinin Cenevre konferansının Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasıyla sonuçlanmamasının en önemli sebebi olduğu iddiasında bulunurken, Anastasiadis’in ise özellikle Crans Montana zirvesinde izlediği politikayla da ilişkisi olduğunu ifade etti.
Kiprianu, “kabul edilemez Türk tezlerinin önüne geçilmesi adına” önümüzdeki dönemde uluslararası toplum ve Kıbrıslı Türklere yönelik girişimler yapılacağını da sözlerine ekledi.

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