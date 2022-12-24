Kiracıköy'de yeni itfaiye istasyonu açıldı

Politis’in haberine göre, daha önce yerel polis karakolu bünyesinde küçük bir alanda bulunan Kiracıköy itfaiyesinin 220 bin Euro’ya mal olan yeni binasının açılışını Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Stefi Draku yaptı.

Konuşmasında, teşkilatın 2023 bütçesinin, bu yılın bütçesine göre yüzde 12,7 artırılarak, 50 milyon 700 bin Euro’ya çıktığını kaydetti.

Draku “6, 1 milyon maliyetle, yeni teknolojiyi kullanarak Üniter Harekât Koordinasyon Merkezi oluşturuyoruz. Bu bize Kıbrıs genelinde yangın veya başka bir olağanüstü durum olduğunda gerçek zamanlı görüntü ve kontrol olanağı tanıyacak” dedi.